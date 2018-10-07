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В ''ЛНР'' сгорел дотла крупный ТЦ: жители обвинили оккупантов

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Жители оккупированной Луганской области обвинили террористов "ЛНР" в том, что в городе Антраците сгорел дотла крупный торговый центр.

Как сообщил в Facebook представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский, оккупанты замалчивают информацию о ЧП, тогда как жители жалуются, что пожарная служба приехала с большим опозданием и к тому же у нее не было достаточно воды.

Также, по его словам, на протяжении прошлой недели в "ЛНР" происходили веерные отключения электричества. По мнению местных жителей, именно из-за перебоев электроэнергии в ТЦ произошло возгорание.

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Отмечается, что, по предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

В ''ЛНР'' сгорел дотла крупный ТЦ: жители обвинили оккупантов
В ''ЛНР'' сгорел дотла крупный ТЦ: жители обвинили оккупантов
В ''ЛНР'' сгорел дотла крупный ТЦ: жители обвинили оккупантов

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории "ЛНР" в субботу, 6 октября, одновременно отключили электричество, подачу воды, прекратили железнодорожное сообщение и работу мобильной связи.

Место
УкраинаЛуганск
Объекты
Новости ДонбассаНовости ЛНР
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Вата, нахуй. Ваш максимум это "Березка"
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Бешенство Ватки, постарайтесь писать так, чтобы и нормальные люди тоже вас понимали.
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Макаренко Олег
Макаренко Олег
Круть..))Еще пару лет и будем там снимать Ходячих Мертвецов 20ую часть..хороший сериал..))
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Макаренко Олег, на Украине уже можно снимать. Пользуйся, пока Сенцов не откинулся. Он как раз лет через 20 появится.
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