В ''ЛНР'' сгорел дотла крупный ТЦ: жители обвинили оккупантов

Жители оккупированной Луганской области обвинили террористов "ЛНР" в том, что в городе Антраците сгорел дотла крупный торговый центр.

Как сообщил в Facebook представитель омбудсмена на Донбассе Павел Лисянский, оккупанты замалчивают информацию о ЧП, тогда как жители жалуются, что пожарная служба приехала с большим опозданием и к тому же у нее не было достаточно воды.

Также, по его словам, на протяжении прошлой недели в "ЛНР" происходили веерные отключения электричества. По мнению местных жителей, именно из-за перебоев электроэнергии в ТЦ произошло возгорание.

Отмечается, что, по предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL, на территории "ЛНР" в субботу, 6 октября, одновременно отключили электричество, подачу воды, прекратили железнодорожное сообщение и работу мобильной связи.