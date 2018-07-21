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В "ЛНР" произошло крупное ЧП: много жертв среди террористов

7.2тЧитать новость на украинском

В "ЛНР" в результате ЧП погибло несколько террористов.

Об этом в "ВКонтакте" сообщил боевик "ДНР" Натан Донецкий. По его словам, на полигоне сгорел танк вместе с экипажем.

"К сожалению, у нас нормальным является решение проблем после того, как что-то случится. Пишут, в "соседнем государстве" имело место ЧП, при котором погибло несколько танкистов и офицеров", - заявил террорист "ДНР".

Новости
Есть жертвы: в "ДНР" произошло массовое ЧП

По его данным, в результате гибели наемников в "ЛНР" начались проверки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "ЛНР" объявили охоту на мужчин.

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Костюк Олександр
Костюк Олександр
Расія відрізняється від іншого світу своїми масштабами. Крадуть дуже масштабно.
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