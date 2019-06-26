В Крыму жуткой смертью погибли российские военные: все подробности

В среду, 26 июня, в оккупированном РФ Крыму двое российских десантников погибли во время выполнения плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне.

Как сообщает пресс-служба Южного военного округа РФ, военные упали на воду и не смогли вовремя освободиться от подвесной системы парашюта.

"В ходе выполнения плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом на полигоне Старый Крым двое военнослужащих контрактной службы одной из "воинских частей ВДВ", дислоцированных в Крыму, приземлились на водную поверхность и не смогли своевременно освободиться от подвесной системы парашюта. Предпринятые дежурной спасательной службой меры по их спасению результатов не дали. Военнослужащие утонули", – сказано в сообщении.

В Минобороны отметили, что причины происшествия устанавливаются. С какой именно части были погибшие десантники в пресс-релизе не сообщается.

Однако Inform Napalm отмечает, что возможно, погибшие военные были из созданного в 2017 году в Феодосии 171-го отдельного десантно-штурмового батальона из состава 7-й гвардейской десантной горной штурмовой дивизии. Батальон является первой воинской частью за всю историю существования Воздушно-десантных войск РФ, дислоцирующейся на территории Крыма.

Российские военные в Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны РФ генерал Сергей Шойгу заявил, что основной задачей военных России в ближайшее время должна стать выработка новой теории ведения войн.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!