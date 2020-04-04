В сети появились фото колонны тяжелой российской военной техники во временно оккупированном Крыму.

Отмечается, что ее 3 апреля заметили жители Керчи. Фото скопления машин опубликовали на странице блога "RoksolanaToday&Крым" в Twitter.

Российская военная техника в Крыму Kerch.fm

Российская военная техника в Крыму Kerch.fm

По словам очевидцев, техника российских захватчиков дислоцирована в Аршинцево, в районе "Семи ветров".

"Керчане отмечают, что "УАЗ" и "Нива" с черными госномерами поехали в строну крепости Керчь. "Медики" из Италии вернулись?" – с сарказмом подметил автор публикации.

Российская военная техника в Крыму Kerch.fm

В Керчи 3 апреля в Аршинцево, в районе Семи Ветров, стоит военная техника. Керчане отмечают, что "УАЗ" и "Нива" с черными госномерами поехали в строну крепости Керчь

"Медики" из Италии вернулись? pic.twitter.com/du184ZHAzC — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) April 3, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

в конце марта президент России Владимир Путин отправил в пострадавшую от коронавируса Италию военных врачей-вирусологов, медицинское оборудование и технику.

Позже в Италии заявили, что почти 80% гуманитарной помощи, которую Россия направила для борьбы с распространением коронавируса, оказались "абсолютно ненужными или малополезными" вещами.

А журналист и общественный активист Ольга Решетилова считает, что гуманитарная помощь, которую Россия отправила в Италию, может свидетельствовать о том, что следующий вооруженный конфликт в мире будет именно в этой стране.

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