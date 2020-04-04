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4 апреля • обновлено в 04:36
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В Крыму заметили скопление тяжелой техники оккупантов: вернулись "медики" из Италии?

1.7т
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В сети появились фото колонны тяжелой российской военной техники во временно оккупированном Крыму.

Отмечается, что ее 3 апреля заметили жители Керчи. Фото скопления машин опубликовали на странице блога "RoksolanaToday&Крым" в Twitter.

Российская военная техника в Крыму

Российская военная техника в Крыму

Kerch.fm

Российская военная техника в Крыму

Российская военная техника в Крыму

Kerch.fm

По словам очевидцев, техника российских захватчиков дислоцирована в Аршинцево, в районе "Семи ветров".

"Керчане отмечают, что "УАЗ" и "Нива" с черными госномерами поехали в строну крепости Керчь. "Медики" из Италии вернулись?" – с сарказмом подметил автор публикации.

Российская военная техника в Крыму

Российская военная техника в Крыму

Kerch.fm

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Смирнов Игорь
Смирнов Игорь
Российская военная техника в Российском Крыму, у "Роксаланы" опять изжога !!!
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Автора публикации психиатр заждался. Какое дело вислоухим чертям до того, какую технику и куда мы передислоцируем в нашем Крыму?
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