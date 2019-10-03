В Крыму загорелся российский ракетный катер: фото ЧП

В оккупированном Россией Крыму загорелся военный ракетный катер "Шуя".

Корабль был пришвартован на ремонт в порту Севастополя, передает телеграм-канал "112".

"Пожар начался в моторном отсеке, однако оказался не таким серьезным, как казалось сначала, и его ранг понизили с 4-го на 2-й", – говорится в сообщении.

В пресс-службе Южного военного округа РФ сообщили, что из-за огня на судне сильное задымление, но спасатели смогли его ликвидировать.

Отмечается, что весь экипаж, 46 человек, эвакуировали с катера. В пожаре никто не погиб и не пострадал. Российские военные подчеркнули, что ущерб ракетному катеру не причинен. Корабль стоял на ремонте без вооружения.

Р-71 "Шуя" (бортовой номер 962) – большой ракетный катер проекта 12417, предназначенный для уничтожения боевых кораблей, транспортов и десантных средств противника, усиления ПВО групп кораблей, транспортов, ракетных и торпедных катеров от низко летящих средств воздушного нападения, прикрытия этих групп от атак легких сил противника.

Катер "Шуя" 112

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