В Крыму внезапно исчезли украинские корабли: что известно

Украинские военные катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу", захваченные ФСБ России у берегов оккупированного Крыма в ноябре 2018 года, исчезли со стоянки судов "Генмол" в Керчи.

Корабли, которые находились там последние месяцы, переместили в неизвестном направлении, передают "Крым.Реалии".

В пресс-службе погрануправления ФСБ России публично не сообщали о перемещении захваченных украинских военных кораблей и буксира.

Порт в Керчи "Крым.Реалии"

Порт в Керчи "Крым.Реалии"

Порт в Керчи "Крым.Реалии"

В ноябре 2018 года после захвата украинских кораблей российские силовики переместили их в Керчь. Судна стояли под маскировочной сеткой возле причальной стены.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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