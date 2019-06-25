В Крыму внезапно исчезли украинские корабли: что известно

Украинские военные катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу", захваченные ФСБ России у берегов оккупированного Крыма в ноябре 2018 года, исчезли со стоянки судов "Генмол" в Керчи.
Корабли, которые находились там последние месяцы, переместили в неизвестном направлении, передают "Крым.Реалии".
В пресс-службе погрануправления ФСБ России публично не сообщали о перемещении захваченных украинских военных кораблей и буксира.
Порт в Керчи
"Крым.Реалии"
Порт в Керчи
"Крым.Реалии"
Порт в Керчи
"Крым.Реалии"
В ноябре 2018 года после захвата украинских кораблей российские силовики переместили их в Керчь. Судна стояли под маскировочной сеткой возле причальной стены.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины в Черном море, после чего Россия применила оружие против украинских военных кораблей.
Всего Россия захватила три судна: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.
Вскоре выяснилось, что россияне на самом деле атаковали украинцев в международных водах. Об этом прокололись в ФСБ, указав соответствующие координаты.
Все 24 члена экипажей украинских судов попали в плен к оккупантам, шесть моряков получили ранения.
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