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В Крыму внезапно исчезли украинские корабли: что известно

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Украинские военные катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу", захваченные ФСБ России у берегов оккупированного Крыма в ноябре 2018 года, исчезли со стоянки судов "Генмол" в Керчи.

Корабли, которые находились там последние месяцы, переместили в неизвестном направлении, передают "Крым.Реалии".

В пресс-службе погрануправления ФСБ России публично не сообщали о перемещении захваченных украинских военных кораблей и буксира.

Порт в Керчи

Порт в Керчи

"Крым.Реалии"

Порт в Керчи

Порт в Керчи

"Крым.Реалии"

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Порт в Керчи

Порт в Керчи

"Крым.Реалии"

В ноябре 2018 года после захвата украинских кораблей российские силовики переместили их в Керчь. Судна стояли под маскировочной сеткой возле причальной стены.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Обострение в Азовском море
Место
Украина
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леня зе
леня зе
как так.прои6ала "роксолана шо-то там 25%"такие фотки с пустыми пляжами,мостом,а тут три корыта под носом пропали.
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hunt andres
hunt andres
Да под пресс пошли. Кому нах нужны эти лоханки:-)
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Крым и Донбасс Украина! война до полной победы! смерть окупантам!
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