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18 ноября • обновлено в 18:45
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Чуть не сгорели десятки детей: в Крыму произошла страшная авария. Видео

1.3т
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В центре Симферополя в аннексированном Крыму в понедельник, 18 ноября, произошла авария, в результате которой чуть не загорелись троллейбусы с людьми.

Об этом сообщает подконтрольное пророссийским властям издание "Крыминформ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что на улице Козлова замкнуло контактную сеть. Под раскалёнными проводами оказались троллейбусы. В одном из них было два десятка детей.

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В Крыму в аварии на дороге чуть не сгорели десятки детей

Пассажиров пришлось эвакуировать, пока провода не оборвались и не произошёл пожар. В результате ЧП никто не пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 октября в селе Вилино в аннексированном Крыму взорвался грузовик КамАЗ с боеприпасами оккупантов.

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Автор
Ирина Кулинич Ирина Кулинич
Место
Украина
Теги
Крым Новости Крыма
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