В сети появились жуткие фото и видео из инфекционной больницы Керчи во временно оккупированном Крыму.

На кадрах видны обдертые стены палат, грязную плитку в санузлах и требующую замены сантехнику. Фото- и видеорепортаж из медучреждения появился на ресурсе "Керчь FM". Материалы предоставили пациенты этой больницы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Люди жалуются на отсутствие каких-либо условий в больнице для приема больных, а также на ее неукомплектованность ни лекарствами, ни элементарным бытовым оборудованием.

"Моя дочь 23.03.20 попала в инфекционную больницу, которая над моргом. Приехав туда, ее запустили и оформили, мне сразу написали список лекарств для горла, это называется по полису лечение? Сказали сразу принести чайник ей, воду, потому что каждый час нужно будет полоскать горло, а воду ей никто каждый час приносить не будет", – жалуется жительница Керчи.

Инфекционная больница в оккупированной Керчи "Керчь FM"

Инфекционная больница в оккупированной Керчи "Керчь FM"

"Воды в инфекционке нет, туалет хорошо смыть нечем, про принять душ – так эту барскую привычку пришлось искоренить, да и холод ужасный, света в санузле нет. Я принесла из дома одеяло, плед, обогреватель. На втором этаже практически никого нет, койки пустые. На третий день пребывания дочери в больнице к ней в палату подселили больную женщину, хотя другие боксы пустовали. Видимо, чтобы не убирать лишнее помещение", – добавила женщина.

Также, по ее словам, в больнице катастрофически не хватает медперсонала. А те, кто есть, работают в таком режиме и темпе, что от усталости уже не попадают пациентам в вены, когда ставят капельницы. В этой связи одной из пациенток пришлось ставить ее самой себе (девушка имеет медицинское образование).

Инфекционная больница в оккупированной Керчи "Керчь FM"

Инфекционная больница в оккупированной Керчи "Керчь FM"

Инфекционная больница в оккупированной Керчи "Керчь FM"

"У нас в Керчи выстраивают всякие аллейки и не знают что придумать. Вместо этого лучше бы инфекционку отремонтировали да воду туда провели, а то испражнения приходится чуть ли не ногой пинать. И не нужно экономить на гигиене тела в инфекционной больнице, даже с учетом дефицита воды в Крыму", – негодует керчанка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 марта в оккупированном Россией Крыму зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом.

"Власти" захваченного полуострова заявили, что якобы установили и изолировали всех лиц, которые контактировали с первым заболевшим коронавирусом на полуострове.

Также они признали, что через Крымский мост может попасть коронавирус из России.

24 марта в Крыму было подтверждено шесть новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!