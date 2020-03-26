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26 марта • обновлено в 14:55
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В Крыму пожаловались на жуткое состояние инфекционной больницы: появились фото и видео

2.1т
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В сети появились жуткие фото и видео из инфекционной больницы Керчи во временно оккупированном Крыму.

На кадрах видны обдертые стены палат, грязную плитку в санузлах и требующую замены сантехнику. Фото- и видеорепортаж из медучреждения появился на ресурсе "Керчь FM". Материалы предоставили пациенты этой больницы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Люди жалуются на отсутствие каких-либо условий в больнице для приема больных, а также на ее неукомплектованность ни лекарствами, ни элементарным бытовым оборудованием.

"Моя дочь 23.03.20 попала в инфекционную больницу, которая над моргом. Приехав туда, ее запустили и оформили, мне сразу написали список лекарств для горла, это называется по полису лечение? Сказали сразу принести чайник ей, воду, потому что каждый час нужно будет полоскать горло, а воду ей никто каждый час приносить не будет", – жалуется жительница Керчи.

Инфекционная больница в оккупированной Керчи

Инфекционная больница в оккупированной Керчи

"Керчь FM"

Инфекционная больница в оккупированной Керчи

Инфекционная больница в оккупированной Керчи

"Керчь FM"

"Воды в инфекционке нет, туалет хорошо смыть нечем, про принять душ – так эту барскую привычку пришлось искоренить, да и холод ужасный, света в санузле нет. Я принесла из дома одеяло, плед, обогреватель. На втором этаже практически никого нет, койки пустые. На третий день пребывания дочери в больнице к ней в палату подселили больную женщину, хотя другие боксы пустовали. Видимо, чтобы не убирать лишнее помещение", – добавила женщина.

Также, по ее словам, в больнице катастрофически не хватает медперсонала. А те, кто есть, работают в таком режиме и темпе, что от усталости уже не попадают пациентам в вены, когда ставят капельницы. В этой связи одной из пациенток пришлось ставить ее самой себе (девушка имеет медицинское образование).

Инфекционная больница в оккупированной Керчи

Инфекционная больница в оккупированной Керчи

"Керчь FM"

Инфекционная больница в оккупированной Керчи

Инфекционная больница в оккупированной Керчи

"Керчь FM"

Инфекционная больница в оккупированной Керчи

Инфекционная больница в оккупированной Керчи

"Керчь FM"

"У нас в Керчи выстраивают всякие аллейки и не знают что придумать. Вместо этого лучше бы инфекционку отремонтировали да воду туда провели, а то испражнения приходится чуть ли не ногой пинать. И не нужно экономить на гигиене тела в инфекционной больнице, даже с учетом дефицита воды в Крыму", – негодует керчанка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Комментарии
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ХОЗЯИH хOXЛОВ
ХОЗЯИH хOXЛОВ
Вислоухие, вы бы лучше состоянием Хустской центральной районной больницы в Закарпатской области озаботились. Со своей больницей мы как нибудь сами разберемся. Да и не выглядит она так страшно и убого как ваша.
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Перемога скоро
Перемога скоро
Бублик HORT, ага, и доxyлиард миллиардов долларов репараций выплатим. Пришивай пока к шароварам карманы для денег. :))
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Бублик HORT
Бублик HORT
Кристина Cтефанова, все в Крыму отремонтируете и вернете законному хозяину - Украине.
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