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В Крыму назвали причину смерти 3-летнего сына политзаключенного Сулейманова

Карина Бондаренко
Расследования
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Смерть Мусы Сулейманова

Смерть Мусы Сулейманова . Facebook Рефат Чубаров

Причиной смерти трехлетнего сына политзаключенного Руслана Сулейманова Мусы, которого нашли мертвым 26 июля в сливной яме возле дома, стало утопление.

Об этом сообщили оккупационные "власти" полуострова на странице "МВД Республики Крым" в Facebook.

"Согласно результатам вскрытия признаков насильственной смерти не обнаружено. Причина гибели ребенка – утопление", – говорится в сообщении.

Сейчас продолжается проверка, обстоятельства смерти мальчика устанавливаются.

Названа причина смерти Мусы

Названа причина смерти Мусы Facebook "МВД Республики Крым"

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украина
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