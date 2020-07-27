В Крыму назвали причину смерти 3-летнего сына политзаключенного Сулейманова
Смерть Мусы Сулейманова . Facebook Рефат Чубаров
Причиной смерти трехлетнего сына политзаключенного Руслана Сулейманова Мусы, которого нашли мертвым 26 июля в сливной яме возле дома, стало утопление.
Об этом сообщили оккупационные "власти" полуострова на странице "МВД Республики Крым" в Facebook.
"Согласно результатам вскрытия признаков насильственной смерти не обнаружено. Причина гибели ребенка – утопление", – говорится в сообщении.
Сейчас продолжается проверка, обстоятельства смерти мальчика устанавливаются.
Названа причина смерти Мусы Facebook "МВД Республики Крым"
Как сообщал OBOZREVATEL:
последний раз Мусу Сулейманова видели около 17:00 24 июля в песочнице возле дома. Его мама рассказала, что ненадолго зашла в дом, а когда вернулась, то ребенка уже не было.
Поисками мальчика двое суток занимались сотни местных жителей. Были задействованы квадрокоптеры и тепловизоры, а также кинологи с собаками.
Тело мальчика нашли 26 июля в сливной яме рядом с домом в селе Строгановка.