В Крыму на новой трассе произошло страшное ДТП: погибли дети

В ночь на 10 июля на автодороге "Таврида" в районе оккупированной Феодосии (Крым) произошло страшное ДТП, в котором погибли три человека.

Среди жертв – двое несовершеннолетних, еще один ребенок получил телесные повреждения, передает "Крымская газета".

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai, двигаясь в направлении Керчи со стороны Белогорска, выехал на полосу встречного движения перед грузовиком.

"В результате столкновения водитель легкового автомобиля и два пассажира смертельно травмированы, также один несовершеннолетний пассажир получил травмы и госпитализирован", – говорится в сообщении.

ДТП на трассе "Таврида" скриншот

Новости Под Одессой в масштабном ДТП погибли три человека

ДТП на трассе "Таврида" скриншот

ДТП на трассе "Таврида" скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Симферополе рейсовый автобус "Богдан" вылетел с трассы, в результате ДТП погиб один человек.

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