В Крыму из-за России город сползает в море: видеофакт

В аннексированном Крыму наметилась новая катастрофа. Так, очаги оползней в районе Севастополя поставили его под угрозу оказаться под водой.

Оккупанты, как выяснилось, еще в 2015 году составили детальный список из 110 зон. При этом эксперты отмечают, что крупные инфраструктурные проекты, которые Россия сейчас реализует на полуострове, могут влиять и на оползни, и на обвалы, передают "Крым.Реалии".

В Крыму утверждают, что на процесс обследования оползнеопасных участков в городе влияют западные санкции.

Оползень в Севастополе "Крым.Реалии"

"У нас есть Гидрофизический институт, который занимается этим вопросом, они комментируют ситуацию с оползнями. При этом исследование оползнеопасных участков затруднено как санкциями, так и историческими реалиями: город долгое время был закрытый, и тяжело быстро и эффективно обследовать все подобные участки", – заявил журналист из Севастополя Давид Аксельрод.

При этом заведующий кафедрой гидрогеологии и инженерной геологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Алексей Кошляков полагает, что Крым не уникален в плане опасности оползней.

"Во многих таких похожих прибрежных районах мира это наблюдается. Оползни на полуострове давно и достаточно хорошо изучены, и причина их образования в современных условиях – это недостатки строительства, то есть просчеты при возведении объектов, а еще можно говорить о техногенной нагрузке, которая со временем усиливается и выступает одним из главных факторов наряду с воздействием моря. Безусловно, крупные инфраструктурные проекты, которые Россия сейчас реализует в Крыму в рамках федеральной целевой программы, могут влиять и на оползни, и на обвалы. Все это требует определенного четкого инженерно-геологического обоснования, и часто достаточно больших вложений, чтобы препятствовать развитию опасных процессов", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, город Стебник Львовской области оказался под угрозой полностью уйти под землю. Десятки лет в регионе добывали калийную соль, но в начале 2000-х работы в шахтах прекратили и не смогли законсервировать рудники.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!