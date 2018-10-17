''В Крым зашла настоящая Россия'': реакция соцсетей на кровавый теракт в Керчи

В оккупированном крымском городе Керчь днем, 17 октября, произошел теракт в политехническом колледже.

В здании учебного заведения сработало взрывное устройство, также очевидцы заявляют, что слышали звуки выстрелов. При взрыве погибли почти 20 человек, еще несколько десятков пострадали. Подозреваемый в совершении теракта найден мертвым.

Пользователи соцсетей, в свою очередь, принялись утверждать, что произошедшее - дело рук российских спецслужб, поскольку все уж больно напоминает теракты в РФ. По их словам, жителям оккупированного полуострова необходимо привыкать к "российским реалиям".

Комментаторы связали теракт с проигрышем Москвы на "религиозном фронте" и падением рубля. По их словам, таким образом Кремль пытается отвлечь внимание общества от неудач.

"Когда Путин снова обоср*лся, на этот раз на религиозном фронте, в Кремле решили, что народ нужно отвлекать. Обратите внимание. С конца 90-х любой кризис заканчивается терактами и кровищей. Желательно детской. Как вот в Керчи. Схема работает годами. Караван на крови идет", "В Армянске - травят, в Керчи - взрывают. Похоже в Крым действительно зашла настоящая Россия", - пишут в сети.

Кроме того были высмеяны появившиеся сразу после трагедии версии о причастности Украины.

Также в сети обратили внимание на расхождение в данных о возрасте подозреваемого - сперва сообщалось, что ему 18 лет, затем парень "постарел" до 22-х.

Один из пользователей Twitter обратил внимание на интернет-сайт колледжа, в котором произошла трагедия, и нашел учебное заведение "подозрительно ватным".

"Они что, задумывали этот колледж под спецоперацию ФСБ?" - возмутился он.

Как сообщал OBOZREVATEL, на границе Украины пошли на беспрецедентные меры в связи с трагедией в Керчи.