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''В Крым зашла настоящая Россия'': реакция соцсетей на кровавый теракт в Керчи

14.8тЧитать материал на украинском

В оккупированном крымском городе Керчь днем, 17 октября, произошел теракт в политехническом колледже.

В здании учебного заведения сработало взрывное устройство, также очевидцы заявляют, что слышали звуки выстрелов. При взрыве погибли почти 20 человек, еще несколько десятков пострадали. Подозреваемый в совершении теракта найден мертвым.

Пользователи соцсетей, в свою очередь, принялись утверждать, что произошедшее - дело рук российских спецслужб, поскольку все уж больно напоминает теракты в РФ. По их словам, жителям оккупированного полуострова необходимо привыкать к "российским реалиям".

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Комментаторы связали теракт с проигрышем Москвы на "религиозном фронте" и падением рубля. По их словам, таким образом Кремль пытается отвлечь внимание общества от неудач.

"Когда Путин снова обоср*лся, на этот раз на религиозном фронте, в Кремле решили, что народ нужно отвлекать. Обратите внимание. С конца 90-х любой кризис заканчивается терактами и кровищей. Желательно детской. Как вот в Керчи. Схема работает годами. Караван на крови идет", "В Армянске - травят, в Керчи - взрывают. Похоже в Крым действительно зашла настоящая Россия", - пишут в сети.

''В Крым зашла настоящая Россия'': реакция соцсетей на кровавый теракт в Керчи
''В Крым зашла настоящая Россия'': реакция соцсетей на кровавый теракт в Керчи
''В Крым зашла настоящая Россия'': реакция соцсетей на кровавый теракт в Керчи
''В Крым зашла настоящая Россия'': реакция соцсетей на кровавый теракт в Керчи

Кроме того были высмеяны появившиеся сразу после трагедии версии о причастности Украины.

''В Крым зашла настоящая Россия'': реакция соцсетей на кровавый теракт в Керчи
''В Крым зашла настоящая Россия'': реакция соцсетей на кровавый теракт в Керчи

Также в сети обратили внимание на расхождение в данных о возрасте подозреваемого - сперва сообщалось, что ему 18 лет, затем парень "постарел" до 22-х.

''В Крым зашла настоящая Россия'': реакция соцсетей на кровавый теракт в Керчи

Один из пользователей Twitter обратил внимание на интернет-сайт колледжа, в котором произошла трагедия, и нашел учебное заведение "подозрительно ватным".

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"Они что, задумывали этот колледж под спецоперацию ФСБ?" - возмутился он.

''В Крым зашла настоящая Россия'': реакция соцсетей на кровавый теракт в Керчи
''В Крым зашла настоящая Россия'': реакция соцсетей на кровавый теракт в Керчи

Как сообщал OBOZREVATEL, на границе Украины пошли на беспрецедентные меры в связи с трагедией в Керчи.

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Темы
Взрыв в КерчиАннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Вероятность "спец.операции" имеется. Пуйло натворил столько,что уже ничем не удивит. И какая причина не будет объявлена, его ручонки там замазались.
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Джантимиров Андрей
Джантимиров Андрей
От всей души поздравляю предателей с возвращением (настоящим возвращением!!!!!!) в пидарашку!!!!! Когда хуйлу будет нужно - он вас будет взрывать в метро, в троллейбусах, в театрах , спящих вас будут взрывать в домах ну и в техникумах!!!!! Ура!!!! Камни с неба они такие!!!! В пьяном экстазе бились упоротые бабки и дедки в 14 году, а расстреливают их внуков! Это КАРА!!!!
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Sosnova Svetlana
Sosnova Svetlana
Джантимиров Андрей, ты дебил? У нас в Украине каждый день взрывают. Не говорю за Донбасс. То пьяные АТОшники что-то кому-то доказывают. То подростки находят спрятанные боеприпасы и подрываются на них. То склады горят, после хищения тех самых боеприпасов. А теперь ещё и элеватор с кукурузой рванул. Может тут поржем и в экстазе поваляемся? Свое говно не видно, к соседям заглядываем. Наверно там говно слаще?
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
У вас рагули каждый день гранаты взрывают или стрельба в куеве,а вы еще ебальники открываете,идите склады охранять жопошники,в Керчи без вашего быдломнения разберутся.
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Перейро Себастьян, Вы пидоры с бойней в Одессе пять лет разобраться не можете и не хотите,а тут урод нестыковки ищешь,когда время еще прошло совсем нихуя.
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Перейро Себастьян
Перейро Себастьян
Бабаев Бабай, да уж разберетесь... только для начала, с годом рождения и возрастом, а со временем и с другими нестыковками...
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