Людей душит кашель: в Крым вернулось пугающее ядовитое ЧП

Во временно оккупированном Армянске (Крым) люди вновь стали жаловаться на ухудшение самочувствия из-за вредных выбросов кислотонакопителя завода "Крымский титан", принадлежащего беглому украинскому олигарху Дмитрию Фирташу.

Несмотря на то, что они произошли еще год назад, экологическая ситуация в городе не меняется. Об этом "Крым. Реалии" рассказал местный активист, бывший сотрудник завода "Крымский титан" Владислав Пивовар.

"Экологическая обстановка в городе не улучшается. Данные обнародуют, но верить им или нет – второй вопрос. Все видно на детях. Вот недавно было превышение, и аллергическая реакция пошла: кашель, насморк, все повторяется. Уже концентрация меньше, но все так же, как в том (2018) году", – считает активист.

Армянск "Крымский блог"

Кроме того, Пивовар не верит, что оккупационные "власти" Крыма действительно приняли новые меры безопасности на производстве, как об этом отчитывалось подконтрольное Кремлю правительство полуострова. При этом в конце июля в российском "Минэкологии Крыма" сообщили, что концентрация загрязняющих веществ в воздухе Армянска не превышает допустимых норм.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Армянска на севере аннексированного Крыма жаловались на плохое самочувствие из-за катастрофической экологической обстановки в городе и в июне 2019 года. Местные жители подозревали повторение ситуации лета 2018 года.

Кроме того, повышенное загрязнение воздуха в Армянске и Красноперекопске также фиксируют специалисты крымского гидромедцентра.

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