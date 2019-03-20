В Кривом Роге замяли дело о нападении на полицейских: вмешалось ГБР

Главное управление Национальной полиции Украины в Кривом Роге скрыло факт нападения группы злоумышленников на сотрудников полиции охраны во время несения службы.

Об этом написала первый заместитель главы Государственного бюро расследований Ольга Варченко на своей странице в Facebook.

По ее словам, следователи уже зарегистрировали уголовное производство по факту сокрытия тяжкого преступления должностными лицами правоохранительных органов.

Драка "Інформатор"

Варченко уточнила, что речь также идет о факте умышленного причинения полицейским телесных повреждений в связи с исполнением ими служебных обязанностей (часть 1 статьи 396 Уголовного кодекса Украины). Сейчас продолжается досудебное расследование.

В свою очередь, депутат Криворожского городского совета Николай Колесник добавил, что во время нападения на сотрудников полиции охраны за всем наблюдал участковый инспектор. После всего он вернулся и продолжил отдыхать в развлекательном заведении, где произошло преступление. Что касается главы полиции Кривого Рога Романа Ткаченко, то он также не счел необходимым давать ход резонансному делу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее следователи ГБР разоблачили начальника отдела Службы безопасности Украины, его подчиненного и двух гражданских лиц, которые требовали у гражданина Украины $110 тысяч.

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