В Кривом Роге психически больной мужчина убил двух человек на похоронах: жуткие подробности

В субботу, 18 января, в Центрально-Городском районе города Кривой Рог во время похорон мужчина убил двух человек.
Как сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, произошел конфликт, в ходе которого 44-летний мужчина зарезал 77-летнего мужчину и 46-летнюю женщину. От многочисленных ножевых ранений они скончались на месте.
По данным издания "Первый городской", мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере и в результате помутнения рассудка убил своего дядю и сестру в десятом колене во время похоронной церемонии, проходившей во дворе, где он проживает.
Место преступления
Пресс-служба ГУ Нацполиции в Днепропетровской области
Сообщается, что правоохранителям с трудом удалось задержать буйного вооруженного ножом гражданина, который оказал сопротивление. Стало известно, что чуть более года назад он уже попадал в поле зрения полиции. Тогда в состоянии помешательства он с топором и серпом бросался на медиков, патрульных и родственников.
По факту возбуждено уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК – умышленное убийство двух человек. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Злоумышленник был задержан правоохранителями
Первый городской
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее страну всколыхнуло убийство двух девушек, которое произошло 4 января в Подольском районе Киева. Их тела нашли хозяйка квартиры, которую на праздники сняли подозреваемые.
На трупах обнаружили признаки насильственной смерти – десятки колото-резаных ран.
Позже выяснилось, что убитые девушки числились в розыске как пропавшие без вести еще с 2 января. Появились также жуткие фото их тел.
Погибшими оказались 16-летняя Мария Камынина и 19-летняя Ева Лысенко.
Ксендзик, который вместе с Бершацкое подозревается в убийстве двух девушек, ранее был судим за кражу и изнасилование.
Его вместе с сообщницей задержали на вокзале в Одессе.
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