В Кривом Роге психически больной мужчина убил двух человек на похоронах: жуткие подробности

В субботу, 18 января, в Центрально-Городском районе города Кривой Рог во время похорон мужчина убил двух человек.

Как сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, произошел конфликт, в ходе которого 44-летний мужчина зарезал 77-летнего мужчину и 46-летнюю женщину. От многочисленных ножевых ранений они скончались на месте.

По данным издания "Первый городской", мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере и в результате помутнения рассудка убил своего дядю и сестру в десятом колене во время похоронной церемонии, проходившей во дворе, где он проживает.

Место преступления Пресс-служба ГУ Нацполиции в Днепропетровской области

Сообщается, что правоохранителям с трудом удалось задержать буйного вооруженного ножом гражданина, который оказал сопротивление. Стало известно, что чуть более года назад он уже попадал в поле зрения полиции. Тогда в состоянии помешательства он с топором и серпом бросался на медиков, патрульных и родственников.

По факту возбуждено уголовное производство по п. 1 ч. 2 ст. 115 УК – умышленное убийство двух человек. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Злоумышленник был задержан правоохранителями Первый городской

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