В Кременчуге возле остановки застрелили мужчину: полиция показала шокирующие кадры

В Кременчуге возле остановки произошла стрельба, в результате которой от полученных ранений скончался мужчина.

Инцидент произошел 18 февраля около 15:00, сообщается на сайте полиции Полтавской области (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца новости).

Место происшествия pl.npu.gov.ua

"Неизвестный выстрелил в сторону другого мужчины недалеко от остановки общественного транспорта. Раненого каретой экстренной медицины доставили в больницу. К сожалению, потерпевшего спасти не удалось. Мужчина, 1986 года рождения, умер в больнице", – уточнили в полиции.

Момент стрельбы в Кременчуге pl.npu.gov.ua

Правоохранители в течение нескольких часов задержали подозреваемого в нападении. Им оказался мужчина 1988 года рождения.

Полиция задержала подозреваемого pl.npu.gov.ua

Открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК. Предусмотренное статьей наказание – от 7 до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце января в Харькове произошла перестрелка со взрывами.

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