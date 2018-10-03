В Кременчуге молодой водитель сбил троих пешеходов: фото с места ДТП

В среду, 3 октября, в городе Кременчуг Полтавской области произошло ДТП с пострадавшими - 19-летний водитель сбил трех пешеходов.

Авария случилась около 06:00 на улице Вадима Пугачева, информирует пресс-служба ГУ Нацполиции области.

Отмечается, что водитель авто Great wall наехал на 30-летнего мужчину, 68-летнюю женщину и 12-летнего мальчика.

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"Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют обстоятельства и причины ДТП", - сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве в жутком ДТП разбился полицейский. Авария произошла в Соломенском районе на проспекте Лобановского.