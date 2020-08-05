В Киеве возле метро "Лукьяновская" нашли подозрительный предмет: на место вызвали полицию

Из-за того, что возле столичной станции метрополитена "Лукьяновская" обнаружили подозрительный предмет, изменено движение коммунального транспорта.

Со ссылкой на информацию Киевпасстранса OBOZREVATEL сообщает, что подозрительный предмет обнаружили возле входа на станцию метро.

"Задерживается движение троллейбусов №28 на станции метро "Лукьяновская" (вход со стороны ул. Ильенко) по причине нахождения подозрительного предмета у входа. На место вызвана полиция Киева и МВД. Движение троллейбусов №28 осуществляется до Воздухофлотского путепровода", – говорится в сообщении.

В отделе коммуникации полиции Киева OBOZREVATEL сообщили, что данная информация проверяется.

"На место выехали сотрудники полиции, информация проверяется", – рассказали в пресс-службе.

В то же время, как сообщили нам в Киевском метрополитене, станция "Лукьяновская" работает в обычном режиме.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в разных районах перекрывали улицы из-за минирования.