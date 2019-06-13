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/Новости Киева

Ловят прямо на улицах: в Киеве вновь начались облавы на призывников

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В Киеве снова начались облавы на призывников. Полицейские останавливают молодых людей на улице под любым предлогам.

Затем парней сажают в автомобиль и отвозят сначала в военкомат, а потом на распределительный пункт в Дарницком районе

По словам адвоката Александра Щербины, сейчас в Дарницком пункте находится около ста человек, которые содержатся в нечеловеческих условиях. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Задержали на остановке

"Моих двоих подзащитных взяли на остановке общественного транспорта. К одному из них подошли полицейские и сказали, что он похож на наркомана, сказали, что проведут поверхностный осмотр. Потом усадили в машину и отвезли в военкомат, далее на распределительный пункт", – рассказал OBOZREVATEL Щербина.

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Оба подзащитных находятся на учете не в столице, а в других городах.

"Один из Луганской области, второй из Каменского. Там они медкомиссию проходили и стоят на учете. Пятые сутки люди содержатся там в нечеловеческих условиях. Ко мне обратились родители, в среду, 12 июня, было заседание суда и судья принял решение доставить задержанных в четверг на заседание. Потому что военкомат их оттуда не выпускает", – рассказывает Щербина.

В таких условиях содержат около ста человек

В таких условиях содержат около ста человек

Facebook Александра Щербины

Передали список уклонистов в полицию?

В Киевском военкомате нам сказали, что подали в полицию список почти на 30 тысяч призывников, которые не явились в военкоматы, уклоняются от службы в ВСУ.

"У нас сейчас идет призывная компания, вы же знаете. Мы передали в полицию список тех, кто не явился по повесткам. За это предусмотрена уголовная ответственность. Теперь полиция может любого, кто попал в их поле зрения, например, за нарушение правил дорожного движения или еще что-то – проверить, нет ли его в этом списке. Если есть, то его отправляют в районный комиссариат", – сказал OBOZREVATEL заместитель начальника Киевского военкомата Игорь Слюсаренко.

На распределительном пункте в Дарнице

На распределительном пункте в Дарнице

Facebook Александра Щербины

Однако в полиции Киева о списке в 30 тысяч уклонистов ничего не слышали. "У меня такой информации нет. Полиция имеет право задержать человека только если он уклоняется от службы и против него уже открыто производство, и он находится в розыске", – подчеркнула в беседе с нами спикер столичной полиции Оксана Блищик.

Открыть дело не так просто

Адвокат Александр Щербина также говорит, что открыть дело за уклонение от службы и объявить в розыск человека не так просто.

"Военкомат должен показать корешки от повесток, которые были лично вручены призывнику. Только они доказывают, что он не являлся и уклонялся. Далее военкомат должен обратиться к следственному судье, предоставить доказательства, что этот молодой человек злостно уклоняется от службы. Тогда судья принимает решение об объявлении этого человека в розыск. Это не такая простая процедура", – говорит адвокат.

Призывники

Призывники

К тому же, если уклонист был пойман на улице, то суд обязан избрать ему меру пресечения, а также должно начаться следствие. И никто не имеет право везти его в пункт сбора.

Придумали новый способ выманивания призывников?

"Сейчас полиция еще применяет такой метод. Они шлют повестки людям и приглашают их прийти в участок якобы для дачи пояснений по такому-то делу. Но в повестке даже не указано в качестве кого по делу проходит молодой человек – свидетель, потерпевший, подозреваемый. Т.е. просто их заманивают, чтобы передать в военкомат", – утверждает Щербина.

Юрист обращает внимание, если с вами произошло подобное, к вам на улице подошли полицейские, представители военкомата, то требуйте составление протокола прямо на месте. Не соглашайтесь ехать в участок. Также требуйте адвоката, вам обязаны предоставить бесплатного защитника тут же на месте.

Ночные облавы прошлого призыва

Ночные облавы прошлого призыва

Если вас все-таки привезли на пункт сбора или в военкомат, связывайтесь с родными, просите помощи. Вызывайте полицию по "102", фиксируйте, что вас незаконно удерживают и не позволяют воспользоваться адвокатом.

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Теги
призывоблава на призывниковВСУполиция
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Юг Руси
Юг Руси
Патриотов нерабов менты отлавливают .... Забавно )))))))))))))))))))))))))))))))
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0
1
Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
расскажите нам про "войну за независимость", про то как "воены света остановили российских захватчиков", про то что ВСУ сильнейшая армия на континенте, ну и все в таком духе
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Иванов Петр
Иванов Петр
На "фронте" сплошные успехи, а мяса не хватает. Странно.
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