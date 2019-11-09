В Киеве полиция влетела в авто с ребенком: есть пострадавшие

В субботу, 9 ноября, в Киеве на пересечении улиц Щусева и Берлинского произошло ДТП с участием автомобиля полиции охраны и Audi, пассажирами которой были женщина и ребенок. В результате пострадали 4 человека.

Как сообщает Информатор, ДТП произошло около 21:20.

"По предварительной информации, Audi двигался по улице Берлинского на зеленый свет светофора, когда в него влетел полицейский автомобиль, который ехал на вызов. Далее показания участников расходятся", – сказано в сообщении.

Фото с места ДТП на ул. Щусева Информатор

Водитель Audi заявил, что копы ехали только с включенными проблесковыми маячками, которые он увидел слишком поздно из-за забора, а они уверяют, что ехали также с включенными звуковыми сигналами.

В результате столкновения у полицейского автомобиля оказался вмят капот, а Audi получил серьезные повреждения левого бока.

Фото с места ДТП на ул. Щусева Информатор

Фото с места ДТП на ул. Щусева Информатор

Фото с места ДТП на ул. Щусева Информатор

Фото с места ДТП на ул. Щусева Информатор

В аварии пострадали четыре человека: два полицейских и пассажиры Audi, женщина и ребенок. У всех пострадавших травмы несерьезные. Водитель от госпитализации отказался.

Фото с места ДТП на ул. Щусева Информатор

Фото с места ДТП на ул. Щусева Информатор

Фото с места ДТП на ул. Щусева Информатор

Фото с места ДТП на ул. Щусева Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL:

в Голосеевском районе Киева 8 ноября в страшном ДТП погибла 21-летняя девушка. Она была за рулем автомобиля Skoda, который столкнулся с грузовиком DAF. Шансов выжить у девушки не было. Ее похороны назначены на 10 ноября.

Также в Киеве девушка-водитель за полчаса попала сразу в две аварии. Она объяснила это тем, что якобы только в тот день получила водительские права.

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