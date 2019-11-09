Главная Новости
10 ноября • обновлено в 00:19
МоваЯзык
Lady МедОбоз

/ Новости Киева

В Киеве полиция влетела в авто с ребенком: есть пострадавшие

754 Читать материал на украинском

В субботу, 9 ноября, в Киеве на пересечении улиц Щусева и Берлинского произошло ДТП с участием автомобиля полиции охраны и Audi, пассажирами которой были женщина и ребенок. В результате пострадали 4 человека.

Как сообщает Информатор, ДТП произошло около 21:20.

"По предварительной информации, Audi двигался по улице Берлинского на зеленый свет светофора, когда в него влетел полицейский автомобиль, который ехал на вызов. Далее показания участников расходятся", – сказано в сообщении.

Новости
Повис на дереве: под Днепром произошло ДТП с переворотом

Фото с места ДТП на ул. Щусева

Фото с места ДТП на ул. Щусева

Информатор

Водитель Audi заявил, что копы ехали только с включенными проблесковыми маячками, которые он увидел слишком поздно из-за забора, а они уверяют, что ехали также с включенными звуковыми сигналами.

В результате столкновения у полицейского автомобиля оказался вмят капот, а Audi получил серьезные повреждения левого бока.

Фото с места ДТП на ул. Щусева

Фото с места ДТП на ул. Щусева

Информатор

Фото с места ДТП на ул. Щусева

Фото с места ДТП на ул. Щусева

Информатор

Фото с места ДТП на ул. Щусева

Фото с места ДТП на ул. Щусева

Информатор

Фото с места ДТП на ул. Щусева

Фото с места ДТП на ул. Щусева

Информатор

Новости
Столкнулись автобус и 5 авто: под Одессой произошло масштабное ДТП. Фото

В аварии пострадали четыре человека: два полицейских и пассажиры Audi, женщина и ребенок. У всех пострадавших травмы несерьезные. Водитель от госпитализации отказался.

Фото с места ДТП на ул. Щусева

Фото с места ДТП на ул. Щусева

Информатор

Фото с места ДТП на ул. Щусева

Фото с места ДТП на ул. Щусева

Информатор

Фото с места ДТП на ул. Щусева

Фото с места ДТП на ул. Щусева

Информатор

Фото с места ДТП на ул. Щусева

Фото с места ДТП на ул. Щусева

Информатор

Как сообщал OBOZREVATEL:

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина Киев
Тег
ДТП
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения