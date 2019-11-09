В Киеве полиция влетела в авто с ребенком: есть пострадавшие

В субботу, 9 ноября, в Киеве на пересечении улиц Щусева и Берлинского произошло ДТП с участием автомобиля полиции охраны и Audi, пассажирами которой были женщина и ребенок. В результате пострадали 4 человека.
Как сообщает Информатор, ДТП произошло около 21:20.
"По предварительной информации, Audi двигался по улице Берлинского на зеленый свет светофора, когда в него влетел полицейский автомобиль, который ехал на вызов. Далее показания участников расходятся", – сказано в сообщении.
Фото с места ДТП на ул. Щусева
Информатор
Водитель Audi заявил, что копы ехали только с включенными проблесковыми маячками, которые он увидел слишком поздно из-за забора, а они уверяют, что ехали также с включенными звуковыми сигналами.
В результате столкновения у полицейского автомобиля оказался вмят капот, а Audi получил серьезные повреждения левого бока.
Фото с места ДТП на ул. Щусева
Информатор
Фото с места ДТП на ул. Щусева
Информатор
Фото с места ДТП на ул. Щусева
Информатор
Фото с места ДТП на ул. Щусева
Информатор
В аварии пострадали четыре человека: два полицейских и пассажиры Audi, женщина и ребенок. У всех пострадавших травмы несерьезные. Водитель от госпитализации отказался.
Фото с места ДТП на ул. Щусева
Информатор
Фото с места ДТП на ул. Щусева
Информатор
Фото с места ДТП на ул. Щусева
Информатор
Фото с места ДТП на ул. Щусева
Информатор
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Голосеевском районе Киева 8 ноября в страшном ДТП погибла 21-летняя девушка. Она была за рулем автомобиля Skoda, который столкнулся с грузовиком DAF. Шансов выжить у девушки не было. Ее похороны назначены на 10 ноября.
Также в Киеве девушка-водитель за полчаса попала сразу в две аварии. Она объяснила это тем, что якобы только в тот день получила водительские права.
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