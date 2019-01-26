В Киеве ''песчаная мафия'' напала на журналистов: полиция заявила о подозреваемых

Прокуратура г. Киева объявила подозрение семерым предполагаемым нападавшим на журналистов программы "Стоп коррупции", которые расследовали незаконную добычу песка неподалеку от станции метро "Выдубичи".

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры столицы. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

"Киевской местной прокуратурой № 1 совместно с Голосеевским УП ГУ Нацполиции в г. Киеве задержана группа лиц, которые дерзко напали на представителей общественных организаций", – говорится в сообщении.

Пресс-служба прокуратуры г. Киева

Отмечается, что автомобиль активистов подрезали злоумышленники, осуществлявшие контроль за незаконной добычей песка из реки Днепр.

Правоохранители подтвердили, что подозреваемые силой вытащили пострадавших из автомобиля, повалили на землю, и, применяя слезоточивый газ, оружие и физическую силу, похитили у них личные вещи, технику и денежные средства. После чего нападавшие разбили автомобиль активистов и скрылись с места преступления.

Facebook Роман Бочкала

Facebook Роман Бочкала

Сообщается, что в результате оперативных мероприятий и следственных действий сотрудники полиции установили нарушителей и задержали их. "В настоящее время семи злоумышленникам объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 187 УК Украины (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц)", – сообщают в прокуратуре.

При этом, в Голосеевский районный суд г. Киева направлено ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Нападение на активистов было совершено 24 января.

Ранее журналисты-расследователи "Стоп коррупции" выяснили, что компания "Мостобуд" продолжает намывать и вывозить песок с берегов Днепра на Выдубичах, несмотря на арест техники и расторжение договора аренды земельного участка.

25 января полиция задержала девятерых людей, которых проверили на причастность к вооруженному нападению.

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