В Киеве онкобольным продавали бесплатные препараты: детали скандала

В Национальном институте рака в Киеве разоблачили коррупционную схему по продаже онкобольным людям бесплатных для них препаратов.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента защиты экономики Нацполиции в Fаcebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в пятницу, 16 августа, были проведены санкционированные обыски у служебных лиц Национального института рака МОЗ Украины.

Пресс-служба Департамента защиты экономики

Пресс-служба Департамента защиты экономики

"Во время проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители задокументировали факты вымогательства и получения врачами неправомерной выгоды от граждан, которые лечатся от онкологических заболеваний, а также от субъектов хозяйствования за победу в процедурах конкурсных торгов по закупке лекарств и медикаментов для нужд Института рака", – рассказали правоохранители.

По данным следствия, суммы взяток за назначение и выдачу бесплатных медицинских препаратов онкобольным гражданам, закупленных для института за государственные средства, колебались от 3 до 70 тысяч грн. Суммы "откатов" в тендере составляли 15-20% от общей стоимости заключенных договоров.

Пресс-служба Департамента защиты экономики

Пресс-служба Департамента защиты экономики

Полиции удалось найти дома у фигурантов дела документацию, подтверждающую их причастность к противоправной деятельности. Кроме того, в кабинете одного из служебных лиц обнаружили 20 тысяч грн.

Врачам может быть объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Пресс-служба Департамента защиты экономики

Пресс-служба Департамента защиты экономики

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Ривненском областном онкодиспансере разоблачили миллионную схему заработка на больных раком пациентах.

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