МоваЯзык

Топ-темы:

В Киеве мужчина получил мизерный штраф за передачу сотен тысяч гривен взятки генералу полиции

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Расследования
1,6 т.
Мужчину оштрафовали на 850 гривен за передач взятки генералу полиции

Суд оштрафовал мужчину на 850 гривен за передачу сотен тысяч взятки генералу полиции

В Киеве оштрафовали на 850 гривен мужчину, который взял деньги у предпринимателя под предлогом передачи взятки начальнику Департамента полиции охраны Нацполиции Сергею Буднику.

Инцидент произошел еще в мае 2017 года, а дело расследовалось три года. Соответствующий приговор Шевченковский суд Киева вынес только 3 июня 2020-го, сообщает "Судебный репортер".

Отмечается, что частный предприниматель в связи с ухудшением криминогенной обстановки в Украине нуждался в услугах личной физической охраны и обратился к своему помощнику с просьбой подыскать охранную организацию. Тот попросил помощи у ранее знакомого ему Игоря Берегового, который, по имеющейся информации, был знаком с Сергеем Будником.

Именно ему, для положительного заключения договора о предоставлении полицией охраны заявленных услуг, предпринимателю нужно было передать деньги в сумме 100% от цены договора.

Средства передавались через Берегового в августе 2017 года тремя траншами – сначала долларами, а потом гривнами и всего на сумму 173 тыс. грн.

Правоохранители задержали мужчину на передаче взятки генералу полиции

Правоохранители задержали мужчину на передаче взятки генералу полиции

Вскоре сотрудники СБУ и Департамента внутренней безопасности НПУ провели операцию по задержанию генерала Будника и якобы его посредника Берегового.

Правда, в 2018-м производство против Будника было закрыто в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Поэтому всю вину на себя взял другой подозреваемый Береговой: он уверял, что не планировал передавать деньги Буднику, а хотел присвоить и вводил человека в заблуждение.

Дело прошло различные судебные инстанции. Пока не поступило в Шевченковский суд Киева в 2020 году. Судьи постановили, что, поскольку мужчина признал свою вину, то суд не стал исследовать другие доказательства. В результате обвиняемого просто наказали штрафом в 850 грн.

"Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд считает появление с признанием, искреннее раскаяние и активное способствование раскрытию преступления, поскольку сразу после задержания мужчина сотрудничал со следователями и рассказал действительные обстоятельства преступления, в результате чего было установлено объективную истину по делу" – говорится в решении суда.

Как сообщал OBOZREVATEL, активисты движения "Автомайдан" сняли на видео дом, в котором живет начальник департамента полиции охраны генерал Сергей Будник, которого подозревали в коррупции.

УкраинаКиевБорьба с коррупцией в УкраинесудвзяткаштрафыНациональная полиция Украины
Поделиться в Facebook
  1. /Расследования