В Керчи возле колледжа произошло новое ЧП

В оккупированной Керчи (Крым) 22 октября произошел взрыв газа и пожар в офисе рядом с политехническим колледжем.

Как сообщает "управление" МЧС в Крыму, ЧП случилось во время замены газовых баллонов на улице Войкова, 1-А.

В результате инцидента пострадал один человек. Еще 13 - были эвакуированы из здания. Во время пожара также спасли женщину, которую доставили в Керченскую городскую больницу №1.

"Имело место неосторожное обращение с баллоном - его уронили при замене, в результате чего сорвало вентиль и произошло образование газовоздушной смеси с последующим воспламенением", - говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября студент Владислав Росляков пришел в Керченский колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами и начал расстреливать всех, кто встречался ему на пути. После этого он покончил с собой в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.