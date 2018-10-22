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В Керчи возле колледжа произошло новое ЧП

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В оккупированной Керчи (Крым) 22 октября произошел взрыв газа и пожар в офисе рядом с политехническим колледжем.

Как сообщает "управление" МЧС в Крыму, ЧП случилось во время замены газовых баллонов на улице Войкова, 1-А.

В результате инцидента пострадал один человек. Еще 13 - были эвакуированы из здания. Во время пожара также спасли женщину, которую доставили в Керченскую городскую больницу №1.

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"Имело место неосторожное обращение с баллоном - его уронили при замене, в результате чего сорвало вентиль и произошло образование газовоздушной смеси с последующим воспламенением", - говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября студент Владислав Росляков пришел в Керченский колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами и начал расстреливать всех, кто встречался ему на пути. После этого он покончил с собой в помещении библиотеки.

Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60-ти — убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт и уже начали расследование.

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
Украина
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Попали россияне по заветам Путина в рай, а там их уже ждал керченский ангел.
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Ну все, теперь даже прорыв канализации в Керчи укры тоже будут связывать с Росляковым.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
А про прорывы канализации в Керчи скоро можете забыть, при отсутствии водостнабжения канализация опустеет быстро
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Фоменков Владимир, ну так не зря объявили план-перехват при том что киллер самоубился.
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