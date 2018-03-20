В кабинете Холодницкого обнаружили прослушку

В кабинете руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого были найдены подслушивающие устройства.
Об этом "Обозревателю" сообщили собственные источники.
Как отмечается, "жучки" были заложены в аквариум.
Также установлено, что подложил их якобы работник фирмы, которая занимается обслуживанием аквариумов.
По словам наших собеседников, прослушка принадлежит НАБУ.
В САП подтвердили информацию о том, что в рабочем кабинете Холодницкого были обнаружены скрытые средства прослушивания.
"Средства прослушивания были обнаружены на внешней поверхности аквариума", - сказали в САП изданию Insider, добавив, что на данный момент еще не выяснили, кто именно установил прослушку.
По данным Censor.net, прослушка была установлена сотрудниками НАБУ под процессуальным руководством ГПУ и с санкции суда. Материалы прослушки находятся у генерального прокурора Юрия Луценко.
Напомним, ранее 20 марта СМИ сообщили о скорой отставке Холодницкого из-за проблем со здоровьем и "слишком нервной работы".