В субботу, 5 сентября, в Херсоне неизвестные обстреляли маршрутный автобус №6.

Об этом в Facebook сообщил директор КП "Херсонский коммунальный транспортный сервис" Павел Ткаченко. В результате ЧП никто не пострадал.

"Поврежденное стекло будет заменено, но главный вопрос, что было в голове того, кто стрелял? Чего хотели этим добиться?" – написал он, добавив, что ситуацию расследуют правоохранители.

"Все мы хотим жить в городе европейского образца и пользоваться качественными услугами общественного транспорта. Но есть персоны, которые стремятся нивелировать любые изменения к лучшему", – возмутился он.

В Херсоне обстреляли автобус. Facebook Павла Ткаченко

В Херсоне обстреляли автобус. Facebook Павла Ткаченко

В Херсоне обстреляли автобус. Facebook Павла Ткаченко

В Херсоне обстреляли маршрутку. Фото

Как писал OBOZREVATEL, ранее на трассе Киев – Одесса во время движения загорелся пассажирский автобус, в котором находились люди.

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