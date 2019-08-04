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В Херсоне местная "Зайцева" чуть не убила детей на "зебре": выяснилось, кто она

2.3т Читать материал на украинском

Женщиной, которая сбила двух подростков в Херсоне, оказалась жена директора завода "Новый стиль" и магазина "Дверной двор" Олега Шапошникова Яна.

По данным издания "Типичный Херсон", виновная в жутком ДТП удалила все свои страницы в соцсетях прямо на глазах пользователей, но они успели заскринить ее фото (чтобы посмотреть репортаж ТСН о ДТП, проскролльте до конца страницы).

Яне Шапошниковой – 31 год, она имеет свою линейку одежды. Пользователи уверены, что дело о страшном ДТП пытаются замять.

Херсонская "Зайцева" чуть не убила детей: кто она

Один из очевидцев аварии снял произошедшее на пешеходном переходе на видеорегистратор. Видно, как маршрутка пропускает подростков, когда по правому ряду вылетает Volkswagen Touareg и сносит людей, раскидывая по дороге.

ДТП в Херсоне

ДТП в Херсоне

Кадр из видео

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Пострадавшими оказались 14-летняя Варя и 15-летний Богдан. По словам родителей, дети шли в библиотеку сдавать книжки. Сейчас они оба находятся в больницы. По словам врачей, угрозы жизни нет, однако подростки получили тяжелые травмы, из-за которых лечение будет длиться несколько месяцев.

"Перелом костей таза у обеих детей. Сотрясение головного мозга и рубленые раны на голове. У девушки – только сотрясение мозга. И ушиб легких и грудной клетки у обоих", – рассказал заместитель главного врача Херсонской областной детской больницы Виктор Бурдовицын.

Напомним, что ДТП произошло 1 августа в Корабельном районе Херсона. По данному факту открыто уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Место
Украина Херсон
Тег
ДТП
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