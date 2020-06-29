В Харькове сын неделю прятал тела умерших родителей и хотел покончить с собой.

В Харькове сын около недели скрывал тела своих родителей-пенсионеров и пытался покончить жизнь самоубийством.

Как сообщила пресс-служба полиции Харьковской области на своем сайте, поздно вечером 28 июня к правоохранителям обратился житель многоэтажки на улице Зерновой (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам мужчины, к нему пришел сосед и рассказал, что его родители умерли неделю назад, а их тела находились в квартире. Также последний заявил о намерении покончить жизнь самоубийством.

На месте полицейские обнаружили в квартире 56-летнего мужчину, который порезал себе руки. Ему вызвали скорую. Медики констатировали у пострадавшего отравление химическим веществом, ожог гортани и пищевода. По словам мужчины, он выпил краску и настойку валерианы. Пострадавший был госпитализирован.

В Харькове сын неделю прятал тела умерших родителей и хотел покончить с собой Полиция Харьковской области

По словам мужчины, его родители умерли 18 июня. Сын присыпал тела солью, чтобы не было запаха.

При осмотре места происшествия правоохранители обнаружили два тела – 83-летнего мужчины и 82-летней женщины. В ближайшее время будет решен вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области 38-летнего мужчину заподозрили в том, что он якобы жестоко убил свою 73-летнюю мать, сначала вырезав ей легкие, а затем отрезав часть руки и голову.