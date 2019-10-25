В Харькове расстреляли свидетеля в деле Вороненкова: выяснились новые детали по "Тайсону"

Расстрел Владимира Бороха ("Тайсона") 25 октября на Клочковской в Харькове вряд ли связан с делом об убийстве депутата Госдумы Дениса Вороненкова, по которому он проходил свидетелем.

Об этом пишет "Страна". Отмечается, что харьковский след тянется к предпринимателю Юрию Василенко, которого считали посредником между подозреваемым ранее в качестве заказчика Владимиром Тюриным и возможным организатором Александром Лосем.

Мужчин якобы в свое время познакомил именно "Тайсон". В этом сходятся версии как следствия, так и защиты Лося.

Стрельба в Харькове: как связан Тайсон с Вороненковым Telegram-канал "РАКЛЫ"

Но на этом, собственно, видимое участие Бороха в истории с Вороненковым и заканчивается. После знакомства Василенко контактировал с Лосем уже напрямую и "Тайсона" не привлекали. Поэтому Бороха и отпустили, не объявляя о подозрении.

Как отметили источники "Страны" в полиции, связь между стрельбой в Харькове и убийством экс-депутата Госдумы вряд ли существует.

Была озвучена также версия, что Борох знал о делах Василенко и о его связи с расправой Вороненкова, а потому мог восприниматься как нежелательный свидетель. Тем более, что в деле наметился новый поворот – суд на днях снял все подозрения с Тюрина.

"Поэтому в теории "зачистка" Бороха может иметь смысл в рамках снятия подозрения с российского авторитета. Но, повторимся, наши источники в полиции считают эту версию весьма натянутой ввиду того, что к Бороху, как к потенциальному фигуранту дела, правоохранители уже потеряли интерес", – резюмировали в издании.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Харькове возле супермаркета "Восторг" 25 октября бандиты открыли стрельбу.

В результате пострадал криминальный авторитет "Жора", а его "правую руку" Владимира Бороха, известного как "Тайсон", застрелили.

Выяснилось, что Борох проходил свидетелем по делу об убийстве Вороненкова.

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