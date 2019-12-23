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23 декабря • обновлено в 09:58
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В Харькове пьяный водитель протаранил три авто на месте ДТП: много раненых. Видео 18+

1.7т
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В Харькове авто сбило врача скорой помощи, который оказывал первую медицинскую помощь пострадавшим в ДТП.

Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ в Харьковской области, авария произошла в воскресенье, 22 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Известно, что карета скорой и патрульная полиция прибыли на улицу Клочковская, 190, где столкнулись Ford Focus и Daewoo Lanos. В ДТП пострадали два 16-летних подростка.

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"Медики начали оказывать пострадавшим первую медпомощь. В этот момент из-за угла вылетел Volkswagen Touareg и врезался в припаркованный Daewoo Lanos, который в свою очередь сбил медработника. Парень сейчас в тяжелом состоянии в неотложке", – говорится в сообщении Telegram-канала "Харьков 1654".

Всех пострадавших в ДТП доставили в местную больницу.

Предварительно установлено, что водитель Volkswagen был пьяным. На своем авто водитель повредил три автомобиля: Skoda Rapid, Ford Focus и Daewoo Lanos. Кроме медработника, пострадали два сотрудника патрульной полиции – 22 и 27 лет, которые находились возле служебного авто.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

ДТП в Харькове

ДТП в Харькове

НПУ

ДТП в Харькове

ДТП в Харькове

НПУ

ДТП в Харькове

ДТП в Харькове

КЗОЗ

А вот и видео как синяя пуля на Volkswagen врезается ночью в патрульных. Самый экшон в конце! . "Вночі, 22 грудня, у Харкові сталася #ДТП : зіткнулися Daewoo Lanos (таксі) та "Ford Focus". В результаті аварії постраждали два 16-річних підлітки. Після цього в авто таксі та авто патрульної поліції "Skoda Rapid" влетів п’яний водій "Volkswagen". В результаті подвійної ДТП постраждали патрульні поліцейські 22 та 27 років та лікар швидкої допомоги,який працював на місці пригоди." . Источник @policecontrolukraine #хуевыйхарьков

Публикация от Хуевый Харьков (@h_kharkov)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области произошло ДТП с участием служебной полицейской машины. В результате пострадали четыре человека.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина Харьков
Теги
ДТП скорая помощь Национальная полиция Украины
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