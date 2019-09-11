В Харькове произошло жуткое тройное ДТП: среди пострадавших – дети

В Харькове в среду, 11 сентября, произошло тройное ДТП, в котором пострадали четверо человек, среди которых двое детей.

Как информирует пресс-служба областной полиции, это случилось на нерегулируемом перекрестке улиц Мира и Северина Потоцкого.

Около 14:40 там столкнулись трое машин: ВАЗ, Renault и Mercedes. "В результате ДТП водитель ВАЗ и трое пассажиров Renault, среди которых жена и дети в возрасте 1 год 3 месяца и 6 лет, госпитализированы в больницу Харькова", – сказано в сообщении.

Уточняется, что информация об инциденте зарегистрирована в Индустриальном отделе городской полиции. Проводится проверка.

Фото с места аварии hk.npu.gov.ua

Фото с места аварии hk.npu.gov.ua

Фото с места аварии hk.npu.gov.ua

Фото с места аварии hk.npu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, недавно на трассе возле города Кагарлык Киевской области лоб в лоб столкнулись легковые автомобили Chevrolet и Volkswagen, один из них загорелся. В результате погибли три человека.

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