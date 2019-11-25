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25 ноября • обновлено в 11:49
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В Харькове подорвали машину с бизнесменом. Первые фото с места ЧП

7.6т
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В Харькове утром понедельника, 25 ноября, взорвалась машина Nissan Qashqai, в которой находился человек. ЧП случилось на парковке одного из домов по улице Лермонтовская, 6.

В результате взрыва также пострадали стоящие рядом машины. На место происшествия прибыли сотрудники ГосЧС, а также взрывотехники Нацполиции.

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Устройство сработало, как только водитель сел за руль. Как стало известно, автомобиль принадлежал одному из харьковских бизнесменов.

"Сработало взрывное устройство, которое было подложено возле машины на асфальте. Жертв нет", – прокомментировал глава облуправления Нацполиции Валерий Сокуренко изданию "Город Х".

В сети появилось первое видео с места ЧП. От взрывной волны в ближайшем доме повылетали окна. Там живут высокие чины прокуратуры, полиции и судьи.

В Харькове подорвали машину с человеком внутри

В Харькове подорвали машину с человеком внутри

Фото: Типичное ХТЗ

В Харькове подорвали машину с человеком внутри

В Харькове подорвали машину с человеком внутри

Фото: Типичное ХТЗ

В Харькове подорвали машину с человеком внутри

В Харькове подорвали машину с человеком внутри

Фото: Типичное ХТЗ

В Харькове подорвали машину с человеком внутри

В Харькове подорвали машину с человеком внутри

Фото: Типичное ХТЗ

В Харькове подорвали машину с человеком внутри

В Харькове подорвали машину с человеком внутри

Фото: Типичное ХТЗ

В Харькове подорвали машину с человеком внутри

В Харькове подорвали машину с человеком внутри

Фото: Типичное ХТЗ

В Харькове подорвали машину с человеком внутри

В Харькове подорвали машину с человеком внутри

Фото: Типичное ХТЗ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве взорвали авто бизнесмена. ЧП попало на видео.

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Автор
Екатерина Луговская
Место
Украина Харьков
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Хо Хол
Хо Хол
обычная европейская страна. ничего особого
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Это усрагабона детка,территория хаоса и беспредела.
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
судя по номеру - за дело...
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Zhikharev Dmitry, Не соблюдал диету в день Голодомора.
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