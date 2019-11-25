В Харькове подорвали машину с бизнесменом. Первые фото с места ЧП

В Харькове утром понедельника, 25 ноября, взорвалась машина Nissan Qashqai, в которой находился человек. ЧП случилось на парковке одного из домов по улице Лермонтовская, 6.

В результате взрыва также пострадали стоящие рядом машины. На место происшествия прибыли сотрудники ГосЧС, а также взрывотехники Нацполиции.

Устройство сработало, как только водитель сел за руль. Как стало известно, автомобиль принадлежал одному из харьковских бизнесменов.

"Сработало взрывное устройство, которое было подложено возле машины на асфальте. Жертв нет", – прокомментировал глава облуправления Нацполиции Валерий Сокуренко изданию "Город Х".

В сети появилось первое видео с места ЧП. От взрывной волны в ближайшем доме повылетали окна. Там живут высокие чины прокуратуры, полиции и судьи.

В Харькове подорвали машину с человеком внутри Фото: Типичное ХТЗ

В Харькове подорвали машину с человеком внутри Фото: Типичное ХТЗ

В Харькове подорвали машину с человеком внутри Фото: Типичное ХТЗ

В Харькове подорвали машину с человеком внутри Фото: Типичное ХТЗ

В Харькове подорвали машину с человеком внутри Фото: Типичное ХТЗ

В Харькове подорвали машину с человеком внутри Фото: Типичное ХТЗ

В Харькове подорвали машину с человеком внутри Фото: Типичное ХТЗ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве взорвали авто бизнесмена. ЧП попало на видео.

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