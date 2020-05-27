В Харькове наркоторговец едва не задавил полицейского и получил пулю в ягодицу. Фото 18+

В Харькове полицейские подстрелили правонарушителя, который наехал на автомобиле на одного из правоохранителей.

Инцидент произошел 27 мая около 12:51 на улице Хуторянской, сообщается на сайте полиции Харьковской области (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

В Харькове полицейские подстрелили наркоторговца Подслушано в полиции/Telegram

Отмечается, что во время патрулирования сотрудники подразделения "Восток" получили ориентировку, что двое неизвестных на автомобиле "ВАЗ-2108" распространяют наркотики, раскладывая закладки.

В Харькове полицейские подстрелили наркоторговца Подслушано в полиции/Telegram

Правоохранители остановили автомобиль, а когда один из сотрудников приблизился к машине, водитель совершил наезд на него. Полицейские несколько раз выстрелили по колесам авто.

В Харькове полицейские подстрелили наркоторговца Подслушано в полиции/Telegram

В Харькове полицейские подстрелили наркоторговца Подслушано в полиции/Telegram

Сотрудник полиции получил травмы руки и ноги, а 33-летний водитель – огнестрельное ранение ягодицы.

В Харькове полицейские подстрелили наркоторговца Подслушано в полиции/Telegram

Как выяснилось, водитель и его пассажир уже привлекались к уголовной ответственности: один за совершения преступлений, связанных с наркотиками, второй – за кражи.

В Харькове полицейские подстрелили наркоторговца Подслушано в полиции/Telegram

В Харькове полицейские подстрелили наркоторговца Подслушано в полиции/Telegram

В Харькове полицейские подстрелили наркоторговца Подслушано в полиции/Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове 30 января произошла драка, которая закончилась перестрелкой и взрывом.

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