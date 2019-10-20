Главная Новости
20 октября • обновлено в 22:03
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

В Харькове посреди улицы похитили девушку: объявлен план "Перехват"

1.4т Читать материал на украинском

В Харькове в воскресенье, 20 октября, посреди улицы похитили девушку.

Об этом информирует пресс-служба областной полиции, ссылаясь на заявление свидетеля. Уточняется, что информация о событии проверяется.

По словам очевидца, на улице Большой Панасовской двое мужчин насильно посадили девушку в автомобиль ВАЗ-21010 черного цвета и увезли в неизвестном направлении.

Новости
В Днепре мужчина похитил 6-летнюю дочь и прятал ее в лесу

Пресс-служба отметила, что в настоящее время полицейскими принимаются неотложные меры, направленные на поиск злоумышленников и их задержание. Введен план "Перехват".

Сообщение о происшествии поступило в Холодногорского отдела полиции, информация об инциденте зарегистрирована там же.

Иллюстрация

Иллюстрация

РБК-Украина

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Белой Церкви Киевской области двое мужчин выкрали, изнасиловали и ограбили 50-летнюю местную жительницу. Они напали на нее прямо на остановке общественного транспорта, затолкали в авто и увезли в квартиру одного из них.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Криминал" на OBOZREVATEL.

Тема
Криминал
Место
Украина Харьков
Теги
похищение Национальная полиция Украины
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Есть такая древняя традиция у представителей братских украинцам народов, которым массово гражданство раздали за заслуги в АТО.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
на запчасти,щас так модно.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Государство не справляется со своей функцией защиты граждан, уже людей посреди улицы похищают и расстреливают.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel