В Харькове посреди улицы похитили девушку: объявлен план "Перехват"

В Харькове в воскресенье, 20 октября, посреди улицы похитили девушку.

Об этом информирует пресс-служба областной полиции, ссылаясь на заявление свидетеля. Уточняется, что информация о событии проверяется.

По словам очевидца, на улице Большой Панасовской двое мужчин насильно посадили девушку в автомобиль ВАЗ-21010 черного цвета и увезли в неизвестном направлении.

Пресс-служба отметила, что в настоящее время полицейскими принимаются неотложные меры, направленные на поиск злоумышленников и их задержание. Введен план "Перехват".

Сообщение о происшествии поступило в Холодногорского отдела полиции, информация об инциденте зарегистрирована там же.

Иллюстрация РБК-Украина

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Белой Церкви Киевской области двое мужчин выкрали, изнасиловали и ограбили 50-летнюю местную жительницу. Они напали на нее прямо на остановке общественного транспорта, затолкали в авто и увезли в квартиру одного из них.

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