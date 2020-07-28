В Харькове мужчина с высотного дома упал на крышу автомобиля. Фото и видео 18+
Мужчина разбился, упав на крышу авто. Фото 057.ua.
В Харькове во вторник, 28 июля, разбился мужчина, упав с многоэтажного дома на крышу автомобиля.
Инцидент произошел на улице Культуры, 22, сообщается в Telegram-канале "ХС Харьков" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).
Мужчина упал на крышу автомобиля
По словам очевидцев, мужчина выпал с 11-го этажа. Однако криминалисты рассматривают версию падения с 22-го этажа.
Как сообщается на сайте Национальной полиции Харьковской области, на вид мужчине 35-45 лет.
Криминалисты рассматривают версию падения с 22-го этажа
На месте работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия и опрашиваются свидетели.
Правоохранители пока не установили личность погибшего.
Очевидцы говорят, что мужчина упал с 11-го этажа
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции.
Telegram "ХС Харьков"
Telegram "ХС Харьков"
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре 7 июля мужчина выпал из окна 8-го этажа.