В Харькове мужчина с высотного дома упал на крышу автомобиля. Фото и видео 18+

В Харькове во вторник, 28 июля, разбился мужчина, упав с многоэтажного дома на крышу автомобиля.

Инцидент произошел на улице Культуры, 22, сообщается в Telegram-канале "ХС Харьков" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

Мужчина упал на крышу автомобиля

По словам очевидцев, мужчина выпал с 11-го этажа. Однако криминалисты рассматривают версию падения с 22-го этажа.

Как сообщается на сайте Национальной полиции Харьковской области, на вид мужчине 35-45 лет.

Криминалисты рассматривают версию падения с 22-го этажа

На месте работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия и опрашиваются свидетели.

Правоохранители пока не установили личность погибшего.

Очевидцы говорят, что мужчина упал с 11-го этажа

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции.

Telegram "ХС Харьков"

Telegram "ХС Харьков"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре 7 июля мужчина выпал из окна 8-го этажа.