В Харькове машина на скорости протаранила мэрию: фото с места ЧП

Утром, 23 июня, в здание харьковской мэрии на скорости врезался автомобиль Toyota Corolla.
По словам пресс-секретаря Управления патрульной полиции в Харьковской области Карины Курбановой, водителя госпитализировали, передает "МедиаПорт".
Уточняется, что правоохранителей на место происшествия вызвали в 7:50. Как именно произошло столкновение и были ли в машине пассажиры, не сообщается.
Результаты ДТП
mediaport
По словам Курбановой, обстоятельства аварии установит следственно-оперативная группа. От столкновения со зданием передняя часть машины была всмятку. В каком состоянии водитель – неизвестно.
На спидометре указано, что машина в момент аварии двигалась со скоростью около 80 км / ч.
Машина влетела в мэрию
mediaport
mediaport
mediaport
Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области на трассе столкнулись автомобили ВАЗ и BMW. В результате погибла семья с ребенком. Установлено, что одним из авто управлял сотрудник полиции.
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