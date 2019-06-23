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В Харькове машина на скорости протаранила мэрию: фото с места ЧП

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Утром, 23 июня, в здание харьковской мэрии на скорости врезался автомобиль Toyota Corolla.

По словам пресс-секретаря Управления патрульной полиции в Харьковской области Карины Курбановой, водителя госпитализировали, передает "МедиаПорт".

Уточняется, что правоохранителей на место происшествия вызвали в 7:50. Как именно произошло столкновение и были ли в машине пассажиры, не сообщается.

Результаты ДТП

Результаты ДТП

mediaport

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По словам Курбановой, обстоятельства аварии установит следственно-оперативная группа. От столкновения со зданием передняя часть машины была всмятку. В каком состоянии водитель – неизвестно.

На спидометре указано, что машина в момент аварии двигалась со скоростью около 80 км / ч.

Машина влетела в мэрию

Машина влетела в мэрию

mediaport

В Харькове машина на скорости протаранила мэрию: фото с места ЧП

mediaport

В Харькове машина на скорости протаранила мэрию: фото с места ЧП

mediaport

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области на трассе столкнулись автомобили ВАЗ и BMW. В результате погибла семья с ребенком. Установлено, что одним из авто управлял сотрудник полиции.

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ivanov koly
ivanov koly
Вот жаль что в момент аварии там не стоял Труханов с Кернесом. отправились бы сразу в ад с Жуковым общаться
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