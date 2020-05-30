В Харькове люди сгорели заживо в машине из-за ДТП. Фото и видео

В Харькове произошло смертельное ДТП с патрульной машиной полиции и автомобилем Daewoo Lanos, при которой люди сгорели заживо.

Как сообщает пресс-служба ГУ НПУ Харьковской области, авария случилась по проспекту Московскому 30 мая около 00:20 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Смертельное ДТП с полицейскими в Харькове

Смертельное ДТП с полицейскими в Харькове

"Установлено, что водитель автомобиля "Daewoo Lanos" не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся со служебным автомобилем "Toyota Prius". От удара произошло возгорание автомобиля "Daewoo Lanos", в результате чего 22-летний водитель – сотрудник одного из отделов полиции, а также его пассажирка погибли на месте происшествия", – говорится в сообщении.

Смертельное ДТП с полицейскими в Харькове

Смертельное ДТП с полицейскими в Харькове

Также в результате столкновения получили травмы полицейские, которые находились в салоне служебного автомобиля. 35-летнему водителю и 26- и 23-летним пассажирам "Toyota Prius" оказана медицинская помощь на месте происшествия.

Телеграм-канал "Нетипичный Харьков" пишет, что от удара при столкновении с полицейской машиной у "Ланоса" взорвался газовый баллон. По словам очевидцев, люди сгорели заживо.

Смертельное ДТП с полицейскими в Харькове

Смертельное ДТП с полицейскими в Харькове

Смертельное ДТП с полицейскими в Харькове

Смертельное ДТП с полицейскими в Харькове

Смертельное ДТП с полицейскими в Харькове

Смертельное ДТП с полицейскими в Харькове

Смертельное ДТП с полицейскими в Харькове

Смертельное ДТП с полицейскими в Харькове

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области утром 29 мая произошло ДТП с участием военной техники.

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