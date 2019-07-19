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В Харькове человек "Зе-кандидата" устроил копам "шоу": курьезное видео

2.7т Читать материал на украинском

Сеть повеселил инцидент, который произошел в Харькове, с представителем штаба кандидата от партии "Слуги народа" на 173-м округе Александра Бакумова Александром Сытником.

Так, патрульные задержали его, после чего мужчина устроил настоящее шоу. Видео было опубликовано на странице сообщества "Харьков 1654" в Facebook. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Сытник в какой-то момент начал притворяться, что у него схватило сердце. Правда, руку при этом держал на правой части груди.

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Александр Сытник

Александр Сытник

Скриншот с видео

Копы вызвали "скорую". Медики после обследования и проведения кардиограммы каких-либо отклонений не заметили.

Но мужчина продолжал свое "шоу". И так как в авто нашли "чернуху" на конкурента Бакумова на этом округе, мужчина уже во второй раз начал говорить, что ему плохо. В этот раз медикам пришлось забрать его с места событий.

"По дороге в неотложку этот актер, разумеется, "сошел". Бесхозную машину с "левой" агитацией увез эвакуатор", – говорится в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, кандидат от "Слуги народа" по 173 округу Харькова Александр Бакумов троллил Владимира Зеленского, когда тот был еще кандидатом в президенты.

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Место
Украина Харьков
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