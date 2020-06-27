В Харькове в результате ДТП погиб младенец. Фото - сайт Нацполиции в Харьковской области.

В Харькове в результате ДТП погиб младенец – девочка 2020 года рождения.

Как сказано на сайте областной полиции, трагедия произошла вечером 26 июня в переулке Аверика, где мужчина задним ходом толкал "ВАЗ 21013" в нерабочем состоянии под управлением 18-летнего водителя.

"Во время движения автомобиль наехал на детскую коляску, в которой находился малолетний ребенок. Девочку с травмами доставили в больницу. От полученных повреждений она скончалась в медицинском учреждении", – сказано в сообщении.

В Харькове в результате ДТП погиб младенец. Фото - сайт Нацполиции в Харьковской области

Следственным сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства аварии устанавливаются.

В Харькове в результате ДТП погиб младенец. Фото - сайт Нацполиции в Харьковской области

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