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16 октября • обновлено в 18:45
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Напал на человека: пляж популярного курорта Крыма всполошил опасный дикий зверь. Видео

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На пляже курортного поселка Гурзуф в аннексированном Крыму заметили дикого кабана. Животное поймали и выпустили в дикую природу сотрудники МЧС оккупантов.

Соответствующие фото и видео появились в местном паблике в соцсети (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

"Пумба в Гурзуфе гулял по улицам и пляжу, купался в море. Отловили", – написала на странице в Twitter блогер с ником RoksolanaToday&Крым.

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Иллюстрация. Гурзуф

Иллюстрация. Гурзуф

Крым.Реалии

По словам очевидцев, кабан ходил вдоль берега и плавал в море, а также напал на мимо проходящего мужчину, который нес в сумке продукты.

Напал на человека: пляж популярного курорта Крыма всполошил опасный дикий зверь. Видео

Соцсети

"А вообще дикая природа стала активнее спускаться на побережье. Знакомая из Оползневого рассказывает, что кабаны и лисы добираются до огородов и мусорников", – цитирует местного жителя поддерживающая оккупантов "Крымская газета".

Напал на человека: пляж популярного курорта Крыма всполошил опасный дикий зверь. Видео

Соцсети

Напал на человека: пляж популярного курорта Крыма всполошил опасный дикий зверь. Видео

Соцсети

Напал на человека: пляж популярного курорта Крыма всполошил опасный дикий зверь. Видео

Соцсети

Напал на человека: пляж популярного курорта Крыма всполошил опасный дикий зверь. Видео

Соцсети

Напал на человека: пляж популярного курорта Крыма всполошил опасный дикий зверь. Видео

Соцсети

Напал на человека: пляж популярного курорта Крыма всполошил опасный дикий зверь. Видео

Соцсети

Как писал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном Крыму жители Ялты пожаловались на серьезные проблемы с мусором в городе.

Кроме того, в Керчи в начале 2019 года, из-за не вывоза мусора коммунальными службами, во всех районах города были переполнены мусорные контейнеры и территория рядом с ними. На некоторых центральных улицах мусор начали складывать посреди пешеходных зон.

Экологи забили тревогу, что через несколько лет полуостров может превратиться в огромную помойку.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Новости Крыма Крым фотографии видео отдых Крым животные курьез
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кабан-предатель Украинушки
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