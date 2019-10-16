Напал на человека: пляж популярного курорта Крыма всполошил опасный дикий зверь. Видео

На пляже курортного поселка Гурзуф в аннексированном Крыму заметили дикого кабана. Животное поймали и выпустили в дикую природу сотрудники МЧС оккупантов.
Соответствующие фото и видео появились в местном паблике в соцсети (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).
"Пумба в Гурзуфе гулял по улицам и пляжу, купался в море. Отловили", – написала на странице в Twitter блогер с ником RoksolanaToday&Крым.
Иллюстрация. Гурзуф
Крым.Реалии
По словам очевидцев, кабан ходил вдоль берега и плавал в море, а также напал на мимо проходящего мужчину, который нес в сумке продукты.
Соцсети
"А вообще дикая природа стала активнее спускаться на побережье. Знакомая из Оползневого рассказывает, что кабаны и лисы добираются до огородов и мусорников", – цитирует местного жителя поддерживающая оккупантов "Крымская газета".
Соцсети
Соцсети
Соцсети
Соцсети
Соцсети
Соцсети
Пумба в Гурзуфе— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) October 16, 2019
Гулял по улицам и пляжу
купался в море
отловилиhttps://t.co/vTPtRLgul2 pic.twitter.com/PcYX94EUU3
Как писал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном Крыму жители Ялты пожаловались на серьезные проблемы с мусором в городе.
Кроме того, в Керчи в начале 2019 года, из-за не вывоза мусора коммунальными службами, во всех районах города были переполнены мусорные контейнеры и территория рядом с ними. На некоторых центральных улицах мусор начали складывать посреди пешеходных зон.
Экологи забили тревогу, что через несколько лет полуостров может превратиться в огромную помойку.
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