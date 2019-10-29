"Обнесем рвом!" В Госдуме пригрозили урезать Украину до одной области

Депутат нелегитимной Госдумы России Олег Нилов нагло заявил, что территория Украины должна ограничиваться одной областью – Львовской.

Так политик страны-агрессора, которая оккупировала Крым и часть Донбасса, предложил бороться с вымышленным расцветом "неофашизма и нацизма" в чужом ему государстве. Маразматичная идея Нилова прозвучала в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вы дождетесь того, что произошло в Сирии!" – угрожающе выкрикнул российский депутат. После этого скандальный ведущий передачи Евгений Попов задал ему наводящий вопрос о том, что в случае такого сценария станет "украинским Идлибом", куда вытеснят всех "террористов", имея в виду украинских патриотов.

Вторжение России в Украину chechenews.com

"Ну, конечно, Львовщина. Но это еще большой вопрос. Потому что Львовская область отойдет другому государству. Поэтому Галичина – обнесенная большим валом, забором, где хотят жить вот эти граждане. Пусть они туда собираются! Пусть они там провозглашают свои больные принципы! И только желто-голубая кровь пусть будет там течь под надзором специальных людей, которые не дадут распространиться неоукраинскому "фашизму", "нацизму" дальше. Тем более, мы не допустим того, чтобы это было у нас прямо рядом!" – ответил невменяемый Нилов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что, если террористические "Л/ДНР" будут легализированы и получат автономию в составе Украины по "формуле Штайнмайера", то это даст возможность России заполучить всю ее территорию.

Также рупор путинского режима сказал, что Россия не намерена идти на компромиссы с Украиной и возвращать ей контроль над границей на востоке. Кроме того, он пригрозил, что границы Украины якобы могут сузиться до территории Львовской области.

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