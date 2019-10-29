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29 октября • обновлено в 17:11
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"Обнесем рвом!" В Госдуме пригрозили урезать Украину до одной области

5.6т Читать материал на украинском

Депутат нелегитимной Госдумы России Олег Нилов нагло заявил, что территория Украины должна ограничиваться одной областью – Львовской.

Так политик страны-агрессора, которая оккупировала Крым и часть Донбасса, предложил бороться с вымышленным расцветом "неофашизма и нацизма" в чужом ему государстве. Маразматичная идея Нилова прозвучала в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вы дождетесь того, что произошло в Сирии!" – угрожающе выкрикнул российский депутат. После этого скандальный ведущий передачи Евгений Попов задал ему наводящий вопрос о том, что в случае такого сценария станет "украинским Идлибом", куда вытеснят всех "террористов", имея в виду украинских патриотов.

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"Ну, конечно, Львовщина. Но это еще большой вопрос. Потому что Львовская область отойдет другому государству. Поэтому Галичина – обнесенная большим валом, забором, где хотят жить вот эти граждане. Пусть они туда собираются! Пусть они там провозглашают свои больные принципы! И только желто-голубая кровь пусть будет там течь под надзором специальных людей, которые не дадут распространиться неоукраинскому "фашизму", "нацизму" дальше. Тем более, мы не допустим того, чтобы это было у нас прямо рядом!" – ответил невменяемый Нилов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Темы
российская пропаганда Российско-украинский конфликт
Место
Россия
Теги
Государственная Дума России пропаганда
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Колeсник Роман
Колeсник Роман
Сказочный долбо#еб!!!
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0
1
Антошин Денис
Антошин Денис
"Нелегитимная Госдума"?!! Вся власть на Украине нелегитимная с 2014 года. А вообще... Эх Владимир Ильич, за твои ошибки в создании Украины люди расплачиваются уже 100 лет.
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3
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Загнать всех во Львов и ...................................... вернуть его Польше. Поляки умеют с ними разбираться
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6
4
Сохар Лидия
Сохар Лидия
Гусенцова Галина, Сходи опохмелись дура.
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2
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Кошевий Іван
Кошевий Іван
Гусенцова Галина, Это русский фашизм.
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