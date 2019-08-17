"Погибли бы миллионы!" В Госдуме потребовали от Украины благодарности за войну на Донбассе

Депутат нелегитимной Госдумы Леонид Калашников цинично заявил, что если бы Россия не вторглась на Донбасс, то там якобы погибли бы не десятки тысяч, а миллионы людей.

Кроме того, он назвал кремлевских оккупантов "миротворцами", которые помогают сепаратистам оружием. Наглый спич депутат страны-агрессора озвучил в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он устроил спор с украинским гостем эфира Гордеем Беловым, который напомнил о скандальном высказывании экс-главаря "ДНР" Александра Бородая. В нем террорист заявил, что "республики" на Донбассе не существовали бы без поддержки президента России Владимира Путина.

Война на Донбассе "Военное обозрение"

"Если бы не "помощь", было бы не 13 тысяч погибших, а все те сотни тысяч, миллионы, которые в Донецке были! Вы бы хотели, чтобы они все умерли? Вот об этом говорил Бородай: слава Богу, что Россия не закрыла границу, слава Богу, что Россия помогает гуманитарной помощью, что туда едут "миротворцы", что да, поставляет, наверное, как-то проникает, оружие! А иначе как этим людям защищаться?" – огрызнулся Калашников на ремарку украинца.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее скандальный российский политик Владимир Жириновский возмутился из-за того, что президент России Владимир Путин разговаривал по телефону с главой Украины Владимиром Зеленским.

Депутат нелегитимной Госдумы назвал это бессмысленным, поскольку война на Донбассе якобы не прекратится до конца ХХІ века.

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