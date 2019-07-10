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В Германии вынесли приговор "разочарованному" террористу "ДНР"

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Гражданин ФРГ Алекс Д., который ранее предстал перед судом Дортмунда в Германии по обвинению в сотрудничестве с террористами "ДНР", признан виновным в участии в конфликте на востоке Украины. Он осужден к двум годам условно.

Как сообщает Deutsche welle, он помогал боевикам около двух лет, затем в 2016 году вернулся в Германию. В четверг, 10 июля 2019 года его признали виновным в подготовке "тяжкого преступления, что грозит государственной безопасности".

Сообщается, что к делу были приобщены фотографии, на которых мужчина позирует на танке, с автоматом Калашникова, а также рядом с другими боевиками в военной форме. При этом, законы Германии запрещают участвовать в военных конфликтах в иностранных государствах.

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Суд над террористом "ДНР" в Дортмунде

Суд над террористом "ДНР" в Дортмунде

www.dw.com

В прокуратуре Дортмунда убеждены, что мужчина принимал непосредственное участие в боевых действиях. От тюрьмы его спасло то, что немецкие следователи не смогли найти достаточных доказательств, чтобы доказать обвинение в суде.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • племянник топ-пропагандиста Кремля Дмитрия Киселева Сергей, который воевал в рядах боевиков "ДНР", стал фигурантом уголовного дела в Германии из-за интервью своего дяди. В Высшем земельном суде Мюнхена 27 февраля начался судебный процесс по обвинению Сергея Киселева в подготовке войны с Украиной.

  • 28 февраля он был приговорен к двум годам и трем месяцам заключения за подготовку к участию в боевых действиях на востоке Украины.

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Место
Германия
Тег
ДНР
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