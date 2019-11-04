"Выдают для врагов": в Facebook нашли опасную ловушку для ВСУ

В социальной сети Facebook был обнаружен подозрительный опрос, в котором защитники Украины доверчиво раскрывают информацию о месте прохождения службы, своих семьях и позициях, которые они занимали на Донбассе.

Об этом написал в своем блоге на Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц). Его удивило количество людей, которые приняли участие в этом опросе, и информация, которую они, не задумываясь, слили в общий доступ.

Хакер "Корреспондент"

"Интересно, о чем думают воины, когда в различных опросах в ФБ их просят указать бригаду, должность, звание, год службы, сектор и направление, где они воевали? Вопросы о семье. И они спокойно это вываливают в открытый доступ, все эти данные. Зашел и просто присел. Конечно, мы не террористы, чтобы прятать лицо и все остальное, но я реально в шоке от информации, которую они сами для врагов дают в эфир", – забил тревогу украинский офицер.

Также Штефана смутил тот факт, что после поднятия этой проблемы в комментариях под опросом его сразу же заблокировали. Защитник Украины обратил внимание, что сообщество, запустившее скандальный опрос, модерируется из Харькова.

"Вот вам и инфобезопасность, а обычными словами – сами лично и сознательно предоставляют данные о себе и своих семьях. Дно, дно и еще раз дно", – негодует воин.

Скандальный опрос для воинов ООС в Facebook Facebook Анатолий Штирлиц - блог

Скандальный опрос для воинов ООС в Facebook Facebook Анатолий Штирлиц - блог

Скандальный опрос для воинов ООС в Facebook Facebook Анатолий Штирлиц - блог

Скандальный опрос для воинов ООС в Facebook Facebook Анатолий Штирлиц - блог

Скандальный опрос для воинов ООС в Facebook Facebook Анатолий Штирлиц - блог

Скандальный опрос для воинов ООС в Facebook Facebook Анатолий Штирлиц - блог

Скандальный опрос для воинов ООС в Facebook Facebook Анатолий Штирлиц - блог

Как сообщал OBOZREVATEL:

соцсеть Facebook оскандалилась, допустив употребление формулировки "глава Республики Крым" в профиле Сергея Аксенова – главаря оккупационного "правительства" захваченного Россией украинского полуострова.

После поднявшейся волны возмущений Facebook все же убрал отметку верификации на странице Аксенова.

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