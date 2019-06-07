В Европе жестоко убили участницу "Україна має талант": шокирующие подробности

В Германии нашли убитой украинку Аллу Клишту. Девушка стала известной после участия в шоу "Україна має талант" сезона 2011-го года.

Как пишет Daily Mail, тело погибшей обнаружили в реке Рейн. 33-летняя Клишта пропала еще в конце апреля. Украинку стали искать после того, как она не вышла на работу. Она работала в парке развлечений "Европа-Парк", расположенном в немецком городе Руст. Артистка принимала участие в шоу под названием Night Beat Angels.

По данным полиции, Клишту убили, а после бросили в воду. Подробности преступления не разглашаются.

Правоохранители арестовали бывшего 30-летнего парня артистки по подозрению в ее убийстве, но официальных обвинений не предъявили.

"Он был милым, но отношения у них были нестабильные", – описал отношения пары один из знакомых погибшей. По его информации, Клишта и ее парень расстались, но продолжали вместе работать.

Алла Клишта

Алла Клишта

Алла Клишта

Алла Клишта

Алла Клишта

Алла Клишта

Алла Клишта

Алла Клишта

Алина Клишта была рекордсменкой Украины по числу одновременно раскручиваемых обручей — прокрутила 102 хула-хупа общим весом 20 килограммов. Также она принимала участие в немецких и румынских аналогах шоу "Україна має талант".

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