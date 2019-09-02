В ЕС почтили память ликвидированного Захарченко: фотофакт

В городе Турин (Италия) появилось граффити с изображением ликвидированного главаря "Донецкой народной республики" Александра Захарченко.

Как сообщил ТАСС "глава представительства ДНР" в Италии Маурицио Марроне, работа выполнена группой уличных художников к первой годовщине смерти террориста.

Изображение находится в парке Дора на территории бывшей заброшенной фабрики, где есть специальная площадка для граффити.

Александр Захарченко Politeka

Марроне добавил, что Запад якобы должен испытывать "стыд за теракт, организованный год назад". Захарченко, по его словам, "остался примером героя, принесшим себя в жертву ради защиты свободы и суверенитета своего народа".

Напомним, незаконное представительство "ДНР" начало работу в Италии в конце 2016 года.

Захарченко умер 31 августа 2018 года в результате взрыва бомбы в донецком кафе "Сепар".

Граффити, посвященное террористу Inside Donetsk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР" переименовали Октябрьскую площадь в оккупированном Донецке в честь ликвидированного Александра Захарченко.

Кроме того, в Донецке поставили бюст Захарченко.

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