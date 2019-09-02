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2 сентября • обновлено в 18:50
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В ЕС почтили память ликвидированного Захарченко: фотофакт

2.9т Читать материал на украинском

В городе Турин (Италия) появилось граффити с изображением ликвидированного главаря "Донецкой народной республики" Александра Захарченко.

Как сообщил ТАСС "глава представительства ДНР" в Италии Маурицио Марроне, работа выполнена группой уличных художников к первой годовщине смерти террориста.

Изображение находится в парке Дора на территории бывшей заброшенной фабрики, где есть специальная площадка для граффити.

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Александр Захарченко

Александр Захарченко

Politeka

Марроне добавил, что Запад якобы должен испытывать "стыд за теракт, организованный год назад". Захарченко, по его словам, "остался примером героя, принесшим себя в жертву ради защиты свободы и суверенитета своего народа".

Напомним, незаконное представительство "ДНР" начало работу в Италии в конце 2016 года.

Захарченко умер 31 августа 2018 года в результате взрыва бомбы в донецком кафе "Сепар".

Граффити, посвященное террористу

Граффити, посвященное террористу

Inside Donetsk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "ДНР" переименовали Октябрьскую площадь в оккупированном Донецке в честь ликвидированного Александра Захарченко.

Кроме того, в Донецке поставили бюст Захарченко.

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Персона
Александр Захарченко
Место
Италия Турин
Теги
ДНР Новости ДНР террористы "ДНР" фотографии скандалы
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Аргентинский Кокс
Аргентинский Кокс
далондана недалеко осталось, доон!
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Аргентинский Кокс
Аргентинский Кокс
дашелдамилана!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Интересно, а Италия в мелкотворец поместится?
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Аргентинский Кокс
Аргентинский Кокс
Пигин Макс, паместисьнакую
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