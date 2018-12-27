''Детей рвет в лифтах, на этажах, в столовой'': в элитном санатории на Львовщине произошло крупное ЧП

В элитном санатории "Три сына и дочка" в Сходнице Львовской области отравились дети.

Об этом сообщила OBOZREVATEL супруга известного футболиста "Динамо" Олега Гусева, Мария. "Тут творится просто ужас! Это длится уже три дня. У одного из детей врачи уже провели анализ и сказали, что это кишечная палочка. Дети продолжают заражаться, а администрация гостиницы никаких мер не предпринимает", — отметила Гусева.

По словам Марии, сейчас в санатории болеют минимум 12 малышей, а инфекция гуляет уже три дня.

"Ночью стало рвать нашу 4-летнюю дочь. Утром ее вырвало прямо в столовой. И тогда нам другие родители рассказали, что эта история длится тут уже три дня. Детей рвет в лифтах, на этажах, в столовой. Есть подозрение, что дети могли подхватить что-то в бассейне. Потому что болеет даже 6-месячный малыш, который в столовой не ест, но купался в бассейне для грудничков. Администрация не вышла к нам, ничего не сказала, все у них продолжает работать", — возмущается Мария.

"Три сына и дочка" Сайт санатория

"Три сына и дочка" Сайт санатория

Также мама рассказывает, что в детской комнате в среду, 26 декабря, шесть детей рвали.

"Они просто помыли эту детскую комнату и снова открыли. То есть туда продолжают ходить дети, играть с этими игрушками. В бассейне они тоже ничего не делали. Мы вызвали полицию, прокуратуру, написали заявления, приложили копию анализов, пусть разбираются. А администрация нам говорит, что это просто совпадение", — говорит Гусева.

Мария Гусева LOVEfp

В самой гостинице с журналистами разговаривать не хотят. Администратор на рецепции сказала OBOZREVATEL, что воду в бассейне взяли на анализ в СЭС, там якобы ничего не нашли. Правда, когда успели взять образцы воды и провести исследование, администратор ответить не смогла.

Отметим, проживание в этом санатории не из дешевых. Одна ночь в стандартном номере стоит 3100 грн с одного человека или 3900 грн за двоих, в полулюксе – 3900 грн, 4700 грн, в апартаментах 4800, 5600 (соответственно).

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Василькове Киевской области отравились 20 военнослужащих срочной службы. У всех у них были одинаковые симптомы – температура, боль в желудке, понос. Сейчас они находятся под наблюдением врача.