Главная Новости
23 мая • обновлено в 20:46
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

В Донецке готовят первый выпуск "лейтенантов ДНР": появилось видео курсантов-предателей

6.2т
Читать материал на украинском

В Донецке так называемое "высшее общевойсковое командное училище" готовится к первому выпуску "лейтенантов ДНР".

Об этом сообщил в Telegram офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирлиц) Штефан со ссылкой на сюжет сепаратистского телеканала (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Курсанты "ДонВОКУ ДНР"

Курсанты "ДонВОКУ ДНР"

В сюжете говорится, что курсанты-предатели в течение 5 лет прошли "полный курс теоретической и практической подготовки офицеров для службы в составе народной милиции ДНР".

В "ДонВОКУ" уже объявили новый набор юношей от 18 до 23 лет на обучение по военной специальности "боевое применение мотострелковых подразделений".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились фото курсантов "ДНР", которые вскоре будут воевать против Украины на оккупированном Россией Донбассе.

Юные пособники оккупантов уже успели пройти "боевое крещение" на фронте.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина Донецк
Теги
военные война Донбасс
Расследования

Коронавирус. Самое важное

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги