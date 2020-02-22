В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары вечером 21 февраля был застрелен предприниматель Сергей Старицкий.

Предварительная версия правоохранителей – самоубийство, однако дело может быть переквалифицировано, судя по характеру огнестрельных ранений. По информации OBOZREVATEL из собственных источников в полиции, инцидент произошел во время застолья.

Согласно показаниям Марины Кузирот, которая с трех часов дня выпивала вместе с умершим и Кожарой, выстрел произошел, когда она вышла в другую комнату. Женщина вернулась и увидела Старицкого с огнестрельным ранением в голову и пистолетом в руке.

Леонид Кожара РИА Новости

Как сообщает "Дзеркало тижня", мужчина застрелился из пистолета Jericho 941 – наградного оружия экс-министра Кожары. Известно, что тот любил пострелять, когда выпьет. По информации от правоохранителей, на месте преступления Кожара находился в неадекватном состоянии.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары, расположенном в селе Чайки Киевской области, 21 февраля произошло самоубийство.

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