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7 марта • обновлено в 11:01
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В "ДНР" зверски насилуют мужчин и женщин: стало известно об ужасах плена

2.4т
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Террористы в оккупированном Донецке ежедневно пытают людей и насилуют женщин.

Об ужасной ситуации в городе рассказал в интервью OBOZREVATEL журналист и публицист Станислав Асеев, которого освободили из плена террористов "Л/ДНР" (полный текст интервью читайте тут),

"В Донецке через пытки проходят 95 из 100 человек. И тут еще надо поискать тех пятерых людей, которых не пытали, а просто били. Это должен быть или совсем пожилой человек или человек с улицы. Молодые парни, мужчины 30-40 лет – никто даже не разбирается. Самое постоянное, что происходит, это электрические провода на разные части тела", – отметил он.

Асеев рассказал об ужасах Донецка

Асеев рассказал об ужасах Донецка

По словам Асеева, в Донецке ежедневно кого-то сажают в подвалы и жестоко пытают, и женщины – не исключение.

"С этой ситуацией нужно что-то делать. Сам по себе обмен пленными – крайне важный момент, но он не решает самой проблемы. Мы можем поменять 200 человек, а они через неделю наберут 400. Что с этим делать и как решить проблему жестокого обращения с людьми в Донецке", – добавил он.

Журналист также подчеркнул, что сексуальное насилие как в отношении женщин, так и в отношении мужчин, имеет место быть.

"В изоляции устроили настоящий бордель. Наловили молодых девчонок по 20-30 лет, которых по воскресеньям возят в сауны и катают на БТРах. Изоляция – это отдельная история. Не могу обо всем говорить открыто, во-первых, потому что это женщины, которых, вероятно, будут менять. А во-вторых, у меня там семья, и в каких-то моментах я очень ограничен. Представить, что там происходит, рядовому обывателю сложно. Когда начинаешь рассказывать в частной беседе – происходит какой-то разрыв шаблонов, как такое может быть в центре Донецка", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Асеев оценил план по примирению с террористами, отметив, что гуманитарная проблема на Донбассе и ненависть ко всему украинскому не решиться возобновлением выплаты пенсий на оккупированных территориях.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Новости Донбасса
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Комментарии
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сибирский ватник
сибирский ватник
опять Асеев.а впрочем ладно,нашел человек свою нишу и вешает теперь чу ба тым лапшу на уши за денежку малую
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Wick John
Wick John
Очередные сказки для безмозглого стада зомби укро зомби быдла
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Юг Руси
Юг Руси
" ежедневно пытают людей и насилуют женщин ..." - типа, женщина не чоловик? Или это такой мойва-русский суржик? )))
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